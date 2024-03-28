Эмин Агаларов объяснил, почему некоторые двери в "Крокусе" были закрыты во время теракта
Агаларов: Закрытые двери во время теракта в "Крокусе" вели в служебные помещения
Пожар в "Крокус сити холле" после теракта 22 марта. Фото © Life.ru
Закрытые двери, которые сняли на видео при эвакуации людей из горящего "Крокус сити холла", вели в служебные помещения, а пожарные выходы при этом были открыты. Об этом заявил музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group А Араза Агаларова.
"Многие пишут о том, что пожарные выходы были закрыты. На самом деле "Крокус сити холл" имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы, это какие-то служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримёрок, студий, складов", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Агаларов объяснил, что некоторые эвакуационные коридоры вели обратно в фойе, но там были террористы, поэтому люди разворачивались и искали альтернативные пути, поэтому натыкались на двери, куда допускали только персонал.
При этом Агаларов подчеркнул, что система дымоудаления в концертном зале сработала штатно.
"Мы видим на кадрах, когда уже случился поджог, зал не в тумане, то есть сохранилась видимость. У нас на крыше стоит огромный агрегат", — сказал он.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. Кроме того, 77 пострадавших до сих пор остаются в больницах Москвы и Подмосковья. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов, расстреливавшие людей.