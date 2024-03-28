Эмин Агаларов объяснил, почему некоторые двери в "Крокусе" были закрыты во время теракта

Закрытые двери, которые сняли на видео при эвакуации людей из горящего "Крокус сити холла", вели в служебные помещения, а пожарные выходы при этом были открыты. Об этом заявил музыкант и бизнесмен Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group А Араза Агаларова.

"Многие пишут о том, что пожарные выходы были закрыты. На самом деле "Крокус сити холл" имеет достаточное количество пожарных выходов. И там, где двери были закрыты, это не пожарные выходы, это какие-то служебные помещения, потому что за кулисами очень много гримёрок, студий, складов", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Агаларов объяснил, что некоторые эвакуационные коридоры вели обратно в фойе, но там были террористы, поэтому люди разворачивались и искали альтернативные пути, поэтому натыкались на двери, куда допускали только персонал.

При этом Агаларов подчеркнул, что система дымоудаления в концертном зале сработала штатно.