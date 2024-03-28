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28 марта, 10:11

В Кремле высказались о ходе судебного процесса по делу журналиста-шпиона Гершковича

Песков: Кремль не знает, когда начнётся суд над журналистом-шпионом Гершковичем

Эван Гершкович. Обложка © TACC / AP

Эван Гершкович. Обложка © TACC / AP

У Кремля нет информации о том, когда может начаться суд над обвиняемым в шпионаже журналистом американской газеты The Wall Street Journal Эваном Гершковичем. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы по суду информацией не располагаем. Это не является нашей прерогативой", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Путин не исключил освобождения журналиста Гершковича, обвинённого в шпионаже
Путин не исключил освобождения журналиста Гершковича, обвинённого в шпионаже

Напомним, Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. В США утверждают, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж. Однако президент России Владимир Путин заявил, что это не так. Отметим, что Гершкович находится в СИЗО по делу о шпионаже уже около года, ранее ему продлили срок ареста до 30 июня 2024 года.

Александр Юнашев
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