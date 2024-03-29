Фельдшер скорой рассказал о спасении раненных женщин в "Крокусе"
Фельдшер Филиппов рассказал о первых минутах работы на месте теракта в "Крокусе"
Фельдшер Виталий Филиппов со своей бригадой одним из первых прибыл на место трагедии к подмосковному "Крокус сити холлу". Он рассказал в беседе с телеканалом "360", какими были первые минуты его работы в роковой вечер.
"Моя работа — оказывать людям помощь. Станция помощи получила вызов о перестрелке в 19:54, спустя 10 минут мы были уже у "Крокуса". Нам сообщили, что много пострадавших. Оцепления на тот момент ещё не было, и уже горела крыша "Крокуса", — вспоминает медик.
По его словам, он увидел лежащих на парковке людей и сразу принялся оказывать им помощь. Пострадавших одного за другим из здания концертного комплекса вытаскивали охранники и спасатели, которые передавали их в руки врачей скорой помощи.
"Я подошёл к двум женщинам, которые были без сознания: одна с пулевым ранением ноги, вторая с отравлением угарным газом. Я одну осмотрел и передал другим бригадам из Москвы. Со второй женщиной продолжил работу", — рассказывает фельдшер.
Виталий позднее интересовался судьбой пострадавшей женщины, которую он передал своим коллегам. Он выяснил, что спасённая им зрительница перенесла операцию и теперь идёт на поправку.
Напомним, трагедия "Крокуса" произошла вечером 22 марта, когда четверо вооружённых террористов ворвались в зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар в концертном комплексе и на автомобиле уехали в направлении границы с Украиной. Жертвами головорезов стали 144 человека, а общее число пострадавших достигло 382. По словам главы ФСБ России, заказчиками теракта могут оказаться высокопоставленные лица из США, Великобритании и Украины.
Life.ru