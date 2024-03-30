Странствия душ: Священник объяснил сакральный смысл молитв по жертвам теракта в "Крокусе" на 9 дней

Сегодня ровно девять дней с момента страшного теракта в подмосковном "Крокусе", который унёс более 140 жизней. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак в беседе с Life.ru рассказал, что в этот день важно вспоминать погибших, потому что в православии считается, что в эту дату усопшие предстают перед Богом, поэтому им нужна поддержка.

"В Православной церкви особые дни поминовения усопших устанавливаются и в определённые дни календаря, ведь сегодняшний день — суббота Великого поста — тоже посвящён поминовению усопших, и ближайшие ещё две субботы мы также будем вспоминать тех наших близких, которых нет рядом с нами", — рассказал Постернак.

Он отметил, что на третий день после смерти душа ещё находится рядом с телом скончавшегося. На девятый день она предстаёт перед Богом, а на 40-й — уже совершается суд. В церковной традиции считается, что эти даты после кончины человека являются особенными в его загробной участи, когда он нуждается в наших особых сугубых молитвах, добавил Постернак.

Сегодня мы должны возносить молитвы обо всех наших усопших, о тех, кто скончался в результате этой страшной трагедии, именно с надеждой на то, что Господь всех нас помилует и облегчит загробную участь каждого человека, который предстал перед Богом. Иерей Андрей Постернак

Это подтвердил и священник Сергий Муравьёв. Он объяснил, что говорит церковное святоотеческое предание о том, что происходит с человеческой душой после смерти.

"Первые три дня, девять дней и 40 дней — это очень важные периоды в жизни души человеческой, которая разлучена с телом после своей смерти. И в период с третьего по девятый день, согласно церковному преданию, согласно святоотеческим текстам, происходят так называемые мытарства, происходит, скажем так, некое такое духовное испытание и то, к чему она тяготела в земной жизни, к чему она, можно так сказать, притягивалась. Она встречается с миром ангельским и с миром демонским падших духов. И происходит испытание, такой последний искус, если угодно. И насколько душа в течение земной жизни прилепилась к добродетели или, наоборот, ко греху, вот в такой степени и вот эти ангельские силы и будут на свою сторону, скажем так, переманивать, перетягивать, если угодно", — рассказал собеседник.