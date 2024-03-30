Странствия душ: Священник объяснил сакральный смысл молитв по жертвам теракта в "Крокусе" на 9 дней
Иерей Постернак объяснил, что важно сделать на 9 день после трагедии в "Крокусе"
Архиепископы совершают поминальную панихиду по жертвам теракта у "Крокуса" на девятый день трагедии. Обложка © ТАСС / Гердо Владимир
Сегодня ровно девять дней с момента страшного теракта в подмосковном "Крокусе", который унёс более 140 жизней. Декан историко-филологического факультета ПСТГУ иерей Андрей Постернак в беседе с Life.ru рассказал, что в этот день важно вспоминать погибших, потому что в православии считается, что в эту дату усопшие предстают перед Богом, поэтому им нужна поддержка.
"В Православной церкви особые дни поминовения усопших устанавливаются и в определённые дни календаря, ведь сегодняшний день — суббота Великого поста — тоже посвящён поминовению усопших, и ближайшие ещё две субботы мы также будем вспоминать тех наших близких, которых нет рядом с нами", — рассказал Постернак.
Он отметил, что на третий день после смерти душа ещё находится рядом с телом скончавшегося. На девятый день она предстаёт перед Богом, а на 40-й — уже совершается суд. В церковной традиции считается, что эти даты после кончины человека являются особенными в его загробной участи, когда он нуждается в наших особых сугубых молитвах, добавил Постернак.
Сегодня мы должны возносить молитвы обо всех наших усопших, о тех, кто скончался в результате этой страшной трагедии, именно с надеждой на то, что Господь всех нас помилует и облегчит загробную участь каждого человека, который предстал перед Богом.
Иерей Андрей Постернак
Это подтвердил и священник Сергий Муравьёв. Он объяснил, что говорит церковное святоотеческое предание о том, что происходит с человеческой душой после смерти.
"Первые три дня, девять дней и 40 дней — это очень важные периоды в жизни души человеческой, которая разлучена с телом после своей смерти. И в период с третьего по девятый день, согласно церковному преданию, согласно святоотеческим текстам, происходят так называемые мытарства, происходит, скажем так, некое такое духовное испытание и то, к чему она тяготела в земной жизни, к чему она, можно так сказать, притягивалась. Она встречается с миром ангельским и с миром демонским падших духов. И происходит испытание, такой последний искус, если угодно. И насколько душа в течение земной жизни прилепилась к добродетели или, наоборот, ко греху, вот в такой степени и вот эти ангельские силы и будут на свою сторону, скажем так, переманивать, перетягивать, если угодно", — рассказал собеседник.
А на девятый день мытарства заканчиваются и душе показывают глубины ада и кущи райские для того, чтобы праведник увидел, куда спустился Христос после смерти, чтобы извлечь души, падшие из ада. Вот в этот переходный момент, девять дней, важно молиться, чтобы облегчить те испытания, которые проходит душа. Священник отметил также, что деление в церковном предании до определённой степени условно, потому что речь идёт о хронологии уже в мире не материальном, а в мире духовном, оно не зависит от материи и инерции.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавших уже 551. Сейчас задержано 11 человек, в том числе и четверо исполнителей, а также несколько пособников.