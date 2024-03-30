Посол Боливии призвала вместе бороться с терроризмом после трагедии в "Крокусе"
Посол Боливии в России Мария Луиза Рамос Урсагасте. Фото © ТАСС / Александр Щербак
К стихийному мемориалу около концертного зала с букетами цветов приехали делегации от посольств разных стран, чтобы оказать поддержку в связи с терактом, который произошёл 22 марта в "Крокус сити холле". Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте заявила после возложения цветов, что основная задача всего мира сейчас — объединиться и бороться с терроризмом.
"Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом. Это дело не одной страны. В мире миллионы людей, которые солидарны с Россией", — заявила дипломат телеканалу "360".
Посол обратила внимание на то, что трагедия коснулась не только России, но и других стран. Более того, по её словам, с Россией солидарны миллионы людей и все ждут, когда власти РФ найдут достаточно информации, после которой будут понятны все недостающие детали этого нападения.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавших уже 551. Сейчас задержано 11 человек, в том числе и четверо исполнителей, а также несколько пособников.