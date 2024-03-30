Посол Боливии призвала вместе бороться с терроризмом после трагедии в "Крокусе"

К стихийному мемориалу около концертного зала с букетами цветов приехали делегации от посольств разных стран, чтобы оказать поддержку в связи с терактом, который произошёл 22 марта в "Крокус сити холле". Посол Боливии в Москве Мария Луиза Рамос Урсагасте заявила после возложения цветов, что основная задача всего мира сейчас — объединиться и бороться с терроризмом.

"Мы приехали сюда, чтобы выразить свои слова солидарности. Это ужасная трагедия. Как сказал мой президент Луис Арсе, мы должны объединиться, чтобы бороться с этим злом. Это дело не одной страны. В мире миллионы людей, которые солидарны с Россией", — заявила дипломат телеканалу "360".