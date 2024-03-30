Посвящённый жертвам теракта концерт у "Крокуса" начался с минуты молчания

Перед началом благотворительного концерта возле стихийного мемориала у стен подмосковного "Крокус сити холла" наступила минута молчания в память о погибших при теракте.

Благотворительный концерт возле "Крокуса" начался с минуты молчания. Видео © Life.ru

Рядом со сценой выложены силуэты журавлей из множества зажжённых свечей, которые также были в лампадах у людей, пришедших почтить память погибших. Во время минуты молчания на фасаде здания в небо бесконечным клином взлетали белые журавли.

Минута молчания началась в 19:52 мск — примерно в это же время 22 марта и началась трагедия "Крокуса". После того как люди почтили память жертв теракта, на сцену в рамках благотворительного концерта поднялся музыкальный коллектив под руководством российского дирижёра Валерия Гергиева. Симфонический оркестр под управлением генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева — отрывки из балета "Ромео и Джульетта".