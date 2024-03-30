Посвящённый жертвам теракта концерт у "Крокуса" начался с минуты молчания
Перед началом благотворительного концерта возле стихийного мемориала у стен подмосковного "Крокус сити холла" наступила минута молчания в память о погибших при теракте.
Благотворительный концерт возле "Крокуса" начался с минуты молчания. Видео © Life.ru
Рядом со сценой выложены силуэты журавлей из множества зажжённых свечей, которые также были в лампадах у людей, пришедших почтить память погибших. Во время минуты молчания на фасаде здания в небо бесконечным клином взлетали белые журавли.
Минута молчания началась в 19:52 мск — примерно в это же время 22 марта и началась трагедия "Крокуса". После того как люди почтили память жертв теракта, на сцену в рамках благотворительного концерта поднялся музыкальный коллектив под руководством российского дирижёра Валерия Гергиева. Симфонический оркестр под управлением генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева — отрывки из балета "Ромео и Джульетта".
Весь день напролёт люди приносили цветы в память о погибших от рук террористов. Охрану около концертного комплекса усилили, а распределение потоков людей велось при помощи специальных маршрутов, где были рамки металлоискателей и стояли охранники.
Напомним, вечером 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте сразу были задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.
Life.ru