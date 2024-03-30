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30 марта, 17:33

Посвящённый жертвам теракта концерт у "Крокуса" начался с минуты молчания

Перед началом благотворительного концерта возле стихийного мемориала у стен подмосковного "Крокус сити холла" наступила минута молчания в память о погибших при теракте.

Благотворительный концерт возле "Крокуса" начался с минуты молчания. Видео © Life.ru

Рядом со сценой выложены силуэты журавлей из множества зажжённых свечей, которые также были в лампадах у людей, пришедших почтить память погибших. Во время минуты молчания на фасаде здания в небо бесконечным клином взлетали белые журавли.

Минута молчания началась в 19:52 мск — примерно в это же время 22 марта и началась трагедия "Крокуса". После того как люди почтили память жертв теракта, на сцену в рамках благотворительного концерта поднялся музыкальный коллектив под руководством российского дирижёра Валерия Гергиева. Симфонический оркестр под управлением генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева — отрывки из балета "Ромео и Джульетта".

Весь день напролёт люди приносили цветы в память о погибших от рук террористов. Охрану около концертного комплекса усилили, а распределение потоков людей велось при помощи специальных маршрутов, где были рамки металлоискателей и стояли охранники.

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Трагическая история 144-й жертвы: Отдал куртку пострадавшему у "Крокуса" и сильно простыл

Напомним, вечером 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте сразу были задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать на Украину.

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Life.ru

Владимир Озеров
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