"Волонтёры Победы" со всей России почтили память жертв теракта в "Крокусе"

"Волонтёры Победы" провели памятные мероприятия в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Совместно с "Бессмертным полком" движение предложило россиянам разместить на своей странице в социальных сетях вместо аватарки взлетающего ввысь журавля.

"В память о всех мирных гражданах, погибших от рук террористов, "Бессмертный полк" России предлагает всем желающим в этот день разместить на своей странице в социальных сетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля как символа нашей памяти и нашей поддержки родственникам погибших", — говорится в официальной группе "Бессмертного полка".

Также добровольцы организации предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавля к арт-объекту, написав на крыле птицы памятные слова.

Арт-объект в память о погибших в "Крокусе". Фото © Telegram / Волонтёры Победы

"Во все времена нас, русских людей, сплачивали не только победы, но и наши русские беды. Трагедия в подмосковном "Крокус сити холле" в очередной раз показала единство русского народа, сплотив всю страну", — отметил региональный руководитель движения Антон Рязанов.

Арт-объект в память о погибших в "Крокусе". Фото © Telegram / Волонтёры Победы

В Камчатском крае "Волонтёры Победы" вместе с неравнодушными местными жителями зажгли свечи памяти. Кроме того, они почтили память жертв теракта 22 марта минутой молчания.