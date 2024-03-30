"Волонтёры Победы" со всей России почтили память жертв теракта в "Крокусе"
Волонтёры зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе". Фото © Telegram / Волонтёры Победы
"Волонтёры Победы" провели памятные мероприятия в память о жертвах теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Совместно с "Бессмертным полком" движение предложило россиянам разместить на своей странице в социальных сетях вместо аватарки взлетающего ввысь журавля.
"В память о всех мирных гражданах, погибших от рук террористов, "Бессмертный полк" России предлагает всем желающим в этот день разместить на своей странице в социальных сетях или использовать вместо аватарки изображение взлетающего в небо журавля как символа нашей памяти и нашей поддержки родственникам погибших", — говорится в официальной группе "Бессмертного полка".
Также добровольцы организации предлагали участникам акции прикрепить бумажного журавля к арт-объекту, написав на крыле птицы памятные слова.
"Во все времена нас, русских людей, сплачивали не только победы, но и наши русские беды. Трагедия в подмосковном "Крокус сити холле" в очередной раз показала единство русского народа, сплотив всю страну", — отметил региональный руководитель движения Антон Рязанов.
В Камчатском крае "Волонтёры Победы" вместе с неравнодушными местными жителями зажгли свечи памяти. Кроме того, они почтили память жертв теракта 22 марта минутой молчания.
"Для всех эта трагедия была потрясением и останется в нашей памяти на всю жизнь. Сейчас очень важно проявить сочувствие к ближнему. Мы показываем, что, несмотря на большое расстояние, Камчатка тоже скорбит и помнит", — сказала координатор направления "Связь поколений" в регионе Златослава Гумерова.
Напомним, вечером 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся бежать на Украину.