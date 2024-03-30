У стен "Крокуса" зажгли фигуры журавлей в память о 144 жертвах теракта
Благотворительный концерт в память жертв трагедии в "Крокусе". Фото © Life.ru
Силуэты журавлей, выложенные из свечей, зажгли вечером у стен "Крокус сити холла" в память о 144 погибших при теракте. На девятый день трагедии, унёсшей множество жизней, у народного мемориала состоялся благотворительный симфонический концерт.
Благотворительный концерт возле "Крокуса" начался с минуты молчания. Видео © Life.ru
Он начался с минуты молчания по погибшим от рук террористов. Симфонический оркестр под управлением генерального директора Большого театра исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева — отрывки из балета "Ромео и Джульетта". Тысячи собравшихся не смогли сдержать слёз.
Напомним, вечером 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и начали стрелять по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание, облив бензином зрительный зал. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса".