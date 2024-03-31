Второй раз за неделю: В США судно снова врезалось в мост, но уже в другом штате

В американском штате Оклахома баржа врезалась в автомобильный мост. Об этом сообщила местная патрульная служба полиции в социальной сети Х (бывший Twitter). В результате ЧП движение по шоссе US-59 к югу от Саллисо было приостановлено.

Баржа врезалась в опору моста в Оклахоме. Видео © Х / Right Angle News Network

"Сотрудники полицейской дорожной службы направляют движение транспорта в другую сторону от этого места. Мост будет закрыт до тех пор, пока не будет проведена проверка", — говорится в сообщении.