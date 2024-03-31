Второй раз за неделю: В США судно снова врезалось в мост, но уже в другом штате
Баржа врезалась в опору моста в американском штате Оклахома
Баржа врезалась в опору моста в Оклахоме. Обложка © Х / OK Highway Patrol / DPS
В американском штате Оклахома баржа врезалась в автомобильный мост. Об этом сообщила местная патрульная служба полиции в социальной сети Х (бывший Twitter). В результате ЧП движение по шоссе US-59 к югу от Саллисо было приостановлено.
Баржа врезалась в опору моста в Оклахоме. Видео © Х / Right Angle News Network
"Сотрудники полицейской дорожной службы направляют движение транспорта в другую сторону от этого места. Мост будет закрыт до тех пор, пока не будет проведена проверка", — говорится в сообщении.
В минтрансе Оклахомы уже сообщили, что инженеры осмотрели конструкции моста, после чего движение по шоссе было возобновлено.
Напомним, ранее судно врезалось в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. В результате столкновения несколько машин упало в воду. Также сообщалось, что в реке Патапско могли оказаться порядка двух десятков человек. Президент США Джо Байден заявил, что причиной инцидента стал непреднамеренный акт. По данным СМИ, капитаном корабля мог быть украинец.