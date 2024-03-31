Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов считает, что привлечь к ответственности западных и украинских политиков, в отношении которых есть уголовные дела, пока нереалистично. Этим мнением поделился генеральный прокурор во время интервью с Павлом Зарубиным.

Краснов напомнил о неотвратимости возмездия для украинских и западных политиков из базы розыска МВД. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона", — объяснил Краснов.

Генеральный прокурор считает необходимым собрать доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей. Сделать это нужно, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить события. По мнению Краснова, в будущем нужно будет предоставить все "собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде", так как принцип неотвратимости наказания никто не отменял. Он уверен, что дела в отношении украинских нацистов на века закрепят доказательства их зверств.