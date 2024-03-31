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31 марта, 09:11

Краснов напомнил о неотвратимости возмездия для украинских и западных политиков из базы розыска МВД

Краснов счёл нереалистичным суд над украинскими и западными политиками

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Фото © ТАСС / POOL / Сергей Гунеев

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов считает, что привлечь к ответственности западных и украинских политиков, в отношении которых есть уголовные дела, пока нереалистично. Этим мнением поделился генеральный прокурор во время интервью с Павлом Зарубиным.

Краснов напомнил о неотвратимости возмездия для украинских и западных политиков из базы розыска МВД. Видео © Telegram / Павел Зарубин

"Увидеть их всех на скамейке правосудия пока нереалистично. Но могу сказать, что у этих расследований есть и другая сторона", — объяснил Краснов.

Генеральный прокурор считает необходимым собрать доказательства зверств неонацистов, их кураторов, пособников, идейных вдохновителей. Сделать это нужно, чтобы в дальнейшем не дать никому исказить события. По мнению Краснова, в будущем нужно будет предоставить все "собранные материалы для рассмотрения в справедливом суде", так как принцип неотвратимости наказания никто не отменял. Он уверен, что дела в отношении украинских нацистов на века закрепят доказательства их зверств.

Бортников призвал признать СБУ террористической организацией
Бортников призвал признать СБУ террористической организацией

Ранее Life.ru сообщал, что по делу о терроризме заочно был арестован глава СБУ Василий Малюк, он в розыске. Малюк в одном из интервью подтвердил причастность Украины к подрыву Крымского моста, покушению на Захара Прилепина, убийству Владлена Татарского и Ильи Кивы. Также в российском розыске премьер-министр Эстонии Кая Каллас, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и госсекретарь страны Таймар Петеркоп. А актёра из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, вступившего в ряды "Русского добровольческого корпуса"**, заочно приговорили к пожизненному сроку за госизмену.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Каринэ Гевондян
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