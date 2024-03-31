"Вал сообщений, чем помочь": Журналисты SHOT рассказали, как горе "Крокуса" объединило россиян Журналист SHOT считает, что миф об эгоизме москвичей рухнул после "Крокуса" 31 марта, 10:11 Журналисты издания SHOT рассказали, что горе объединило россиян. Видео © VK / "Дайте сказать!"

Трагедия в "Крокус сити холле" объединила россиян, а стереотип об эгоизме москвичей рассыпался в прах, потому что жители столицы помогали пострадавшим всем, чем только могли. Об этом рассказали в программе "Дайте сказать!" журналисты SHOT, следившие за развитием событий и выдававшие новости в день теракта одними из первых.

Журналисты издания SHOT рассказали, что горе объединило россиян. Видео © VK / "Дайте сказать!"

"Эта трагедия объединила нашу нацию и в очередной раз показала, что никакие такие вмешательства и угрозы ни в коем случае не разрушат единство страны и народа в целом", — поделилась шеф-продюсер канала Юлия Дробиленко.

Она вспоминает, что ещё до официального обращения Минздрава с просьбой сдать кровь для раненых многие неравнодушные граждане сами стали узнавать об этом в Сети. Подписчики SHOT писали, что хотят стать донорами крови. По словам продюсера, был огромный "вал сообщений" от горожан, точно так же люди писали в чатах города, своих домов, звонили в больницы.

"Если спросить из пострадавших, кому удалось выжить, он обязательно скажет, что ему кто-то помог, и он это слово произнесёт не один, даже, может быть, десяток раз", — со своей стороны добавил руководитель телеграм-канала Роберт Ключарёв.

Ему пострадавшие рассказали, что москвичи бесплатно предлагали разместить у себя родственников, которые приехали в столицу навестить госпитализированных после теракта. Оператор SHOT Илья Исаев признался, что раньше и сам верил в миф, что в новом веке абсолютно все зациклены на себе, а Москва — это вообще город, где тебя растопчут на пути к славе. Но, оказалось, что в момент трагедии москвичи проявили свои истинные человеческие качества.

Илья напомнил, что героями, спасшими сотни людей, стали и дети. Подростки подрабатывали в гардеробе в "Крокусе". Никто из них не спасовал в сложный момент, а проявил настоящее мужество. Он подчеркнул, что во время теракта всем было страшно, но отважный человек — это не тот, кто не боится, а тот, кто способен побороть свой страх и действовать.

Авторы Татьяна Миссуми