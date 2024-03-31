Отца и брата террориста из "Крокуса" задержали в Иванове

Вторая жена отца одного из членов группы террористов, совершивших теракт в подмосковном "Крокус сити холле", Мухаммадсобира Файзова*, — Кумри Сафарова — рассказала, что её муж и его племянник были задержаны на 14 суток. Об этом сообщает РИА "Новости".

Супруга отца террориста Файзова* рассказала, что живёт с ним в течение 16 лет, однако Мухаммадсобир не приходится ей сыном. По словам Сафаровой, в четыре часа утра 23 марта в их квартиру в Иванове заявились полицейские. На тот момент там находилась она сама и её муж со своим племянником. Всех их забрали в отделение, а её супруга с племянником задержали на 14 суток.

Сафарову отпустили домой, забрав у неё мобильный телефон. Она сообщила, что правоохранители показывали ей фото Мухаммадсобира, но она сказала им, что лично не знакома с обвиняемым и никогда с ним не общалась, а видела только на фотографиях в телефоне своего мужа. Женщина также отметила, что полиция провела обыск, однако ничего незаконного сотрудниками ведомства найдено не было.

Кумри Сафарова добавила, что не располагает информацией о том, знал ли её супруг о причастности своего сына к произошедшему, поскольку ни он сам, ни полиция ей ничего не говорили. Она носила мужу и его племяннику "передачки" в отеделение, но не отдавала их лично, поэтому об их состоянии ей ничего не известно.