МИД: "Помпезно отмечая" годовщину инсценировки в Буче, Киев пытается отвлечь мир от фронта

Попытки Украины "помпезно отметить" годовщину инсценировки в Буче призваны отвлечь мир от тяжёлого положения дел в Незалежной на фронте. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат напомнила, что "на костях жертв Бучи" было проведено не одно мероприятие.

"Киев провёл не одно мероприятие на костях "жертв Бучи" для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений и нестыковок в устроенной им провокации, а также поддержать в общественном мнении западных стран лживую версию об убийстве жителей города российскими военными. В этом году попытки киевского официоза помпезно отметить эту дату преследуют дополнительную цель — не дать международному сообществу сфокусироваться на тяжёлом положении внутри Украины и на линии боевого соприкосновения", — цитирует её пресс-служба ведомства.

Захарова отметила, что постановка в Буче вышла топорной, однако западные СМИ и политики всё равно бросились распространять этот фейк. Причём российская сторона не раз подробно опровергала звучащие в её адрес обвинения.

Так, мэр Бучи Анатолий Федорук подтверждал, что до 30 марта 2022 года, когда ВС РФ покинули город, его жители спокойно передвигались по улицам и пользовались связью. Однако первые видеокадры с разложенными по населённому пункту телами появились уже после захода ВСУ и иностранных журналистов. К слову, криминалистов или судмедэкспертов с ними не было.

Более того, согласно результатам первой экспертизы, опубликованным 24 апреля 2022 года британской газетой The Guardian, большая часть мирных жителей погибла от осколков противопехотных 122-миллиметровых снарядов от гаубицы Д-30, стоящих на вооружении украинской армии. Это подтверждает, что в смерти граждан виновны артиллеристы ВСУ.

Эта пропагандистская дезинформационная акция, продолжила Захарова, стала ответом на сделанный Россией жест доброй воли — вывод войск из Киевской и Черниговской областей. Целью этого являлось желание Лондона сорвать прогресс, достигнутый на переговорах между Москвой и Киевом в Стамбуле, и планы ввести уже подготовленный пакет санкций.

Дипломат напомнила, что международные организации, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и верховный комиссар Всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк, проигнорировали многочисленные запросы РФ об установлении всех обстоятельств, предоставлении списка погибших и иной информации.

"Это говорит о том, что организаторам этой чудовищной постановки есть что скрывать", — обратила внимание Захарова.