Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи

На Тайване число погибших в результате мощнейшего землетрясения выросло до семи. Об этом сообщил представитель экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton

В штабе добавили, что выросло и количество раненых, теперь их 736 человек. Ранее агентство Reuters сообщало о более чем 700 пострадавших. Они получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, землетрясение затронуло ангары базы ВВС в тайваньском уезде Хуалянь, незначительно повреждено не менее восьми истребителей F-16.