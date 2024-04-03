Число погибших при землетрясении на Тайване достигло семи
Последствия землетрясения на Тайване. Обложка © ТАСС / AP /
На Тайване число погибших в результате мощнейшего землетрясения выросло до семи. Об этом сообщил представитель экстренного штаба Тайваня по ликвидации последствий ЧС.
Последствия землетрясения на Тайване. Видео © X / ProudArmyBrat / AJ Huberton
В штабе добавили, что выросло и количество раненых, теперь их 736 человек. Ранее агентство Reuters сообщало о более чем 700 пострадавших. Они получили травмы разной степени тяжести. Кроме того, землетрясение затронуло ангары базы ВВС в тайваньском уезде Хуалянь, незначительно повреждено не менее восьми истребителей F-16.
Напомним, самое мощное за последние 25 лет землетрясение обрушилось на остров 3 апреля. Толчки зафиксировали у восточного побережья Тайваня. По сведениям японских специалистов, их магнитуда составила примерно 7,7. На острове разрушен ряд зданий. Ранее сообщалось о четырёх погибших. На Тайване после стихийного бедствия зафиксировали около 60 афтершоков. Кроме того, вооружённые силы острова установили приближение 30 летательных аппаратов и девяти кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК).