"Достойный, честный человек": Стас Намин объяснил женской натурой скандальное поведение Пугачёвой
Стас Намин назвал Аллу Пугачёву достойным и честным человеком
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey
Алла Пугачёва, несмотря на отъезд из России и недавние скандалы, чувствует себя отлично. Об этом заявил лидер группы "Цветы" Стас Намин — один из немногих знакомых Примадонны, до сих пор входящих в её круг общения.
"Она великолепно себя чувствует, счастлива. У неё великолепная семья, дети. Она — очень достойный, честный человек", — сказал артист в беседе с сайтом mk.ru.
По словам Намина, он не смотрит скандальные ролики Пугачёвой, хотя про оскорбление Стаса Михайлова слышал. Музыкант объяснил это женской натурой легендарной певицы, дающей ей "право кого-то послать в область паха медленной походкой".
Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва прихватила детей, мужа Максима Галкина* и уехала в Израиль. Однако после обострения в секторе Газа Примадонна перебралась на Кипр, где стала подумывать о переезде в Лондон. Причём новая эмигрантская жизнь пары — не сахар, и Пугачёва сама называла её "голожопингом". Артистка мало высказывалась о политике, пока недавно не "наехала" на Стаса Михайлова, заявив, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". После этого Пугачёву потребовали признать иностранным агентом, о начале этой процедуры стало известно 27 марта. Долгожданный статус может появиться у некогда любимой россиянами певицы прямо к её 75-летнему юбилею.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.