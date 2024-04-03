"Достойный, честный человек": Стас Намин объяснил женской натурой скандальное поведение Пугачёвой

Алла Пугачёва, несмотря на отъезд из России и недавние скандалы, чувствует себя отлично. Об этом заявил лидер группы "Цветы" Стас Намин — один из немногих знакомых Примадонны, до сих пор входящих в её круг общения.

"Она великолепно себя чувствует, счастлива. У неё великолепная семья, дети. Она — очень достойный, честный человек", — сказал артист в беседе с сайтом mk.ru.

По словам Намина, он не смотрит скандальные ролики Пугачёвой, хотя про оскорбление Стаса Михайлова слышал. Музыкант объяснил это женской натурой легендарной певицы, дающей ей "право кого-то послать в область паха медленной походкой".