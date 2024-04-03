МВД Финляндии предложило закрыть границу с Россией "до дальнейшего уведомления"
МВД Финляндии намерено продлить закрытие автотранспортных пунктов пропуска на границе с Россией с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Вопрос вынесут на заседание правительства уже завтра, 4 апреля, передаёт ТАСС. А срок предыдущего продления ограничений истекает 14 апреля.
Как уже рассказывал Life.ru, Финляндия начала закрывать контрольно-пропускные пункты ещё в ноябре 2023 года. Объяснялось это решение наплывом беженцев из третьих стран. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала. Перекрытию не рады и сами финны. Так, из-за перекрытия погранпереходов граждане европейской страны лишились возможности заправляться дешевым бензином. В конце января граждане даже выходили на пикет, но к ним не прислушались.
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