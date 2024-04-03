МВД Финляндии предложило закрыть границу с Россией "до дальнейшего уведомления"

МВД Финляндии намерено продлить закрытие автотранспортных пунктов пропуска на границе с Россией с формулировкой "до дальнейшего уведомления". Вопрос вынесут на заседание правительства уже завтра, 4 апреля, передаёт ТАСС. А срок предыдущего продления ограничений истекает 14 апреля.