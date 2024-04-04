Мадуро рассекретил военные базы США в спорном нефтяном штате и приказал защищать мир в Венесуэле
Мадуро обвинил США в размещении секретных военных баз в спорной Гайане-Эссекибо
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Обложка © X / Nicolás Maduro
Пентагон разместил секретные военные базы на территории спорной Гайаны-Эссекибо, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии принятия органического закона о защите региона, которая в соответствии с ним признана 24-м штатом Боливарианской Республики.
"Мы располагаем подтверждённой информацией о том, что на территории Гайаны-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, расположены секретные военные базы и подразделения Южного командования [ВС США] и ЦРУ, которые готовят агрессию <…> против населения на юге и востоке Венесуэлы", — сказал Мадуро в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.
Венесуэльский лидер подчеркнул, что Гайаной управляет в действительности Южное командование Вооружённых сил США, ЦРУ и ExxonMobil, а не её президент Мухаммед Ирфаан Али. Он призвал граждан быть готовыми защитить мир и территориальную целостность Венесуэлы.
Мадуро также заявил на церемонии, что населению 24-го штата Венесуэлы предоставляется возможность принять участие в парламентских выборах 2025 года и избрать депутатов в Национальную ассамблею. Он объявил и об учреждении Комиссии высокого уровня по защите Гайаны-Эссекибо.
Напомним, между Венесуэлой и Гайаной разгорается конфликт из-за спорной территории, богатой нефтью, — Эссекибо. Так, 6 декабря Николас Мадуро объявил его будущим венесуэльским штатом. В стране даже провели опрос о целесообразности такого шага. Согласно ему, "за" высказались 95% граждан. В свою очередь президент Гайаны Ирфаан Али после этого заявил, что страна готовится защищаться. Тем временем в МИД России призывают стороны избегать вооружённого столкновения. Позже Гайана и Венесуэла договорились не применять силу для решения территориального конфликта.