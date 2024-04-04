Мадуро рассекретил военные базы США в спорном нефтяном штате и приказал защищать мир в Венесуэле

Пентагон разместил секретные военные базы на территории спорной Гайаны-Эссекибо, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на церемонии принятия органического закона о защите региона, которая в соответствии с ним признана 24-м штатом Боливарианской Республики.

"Мы располагаем подтверждённой информацией о том, что на территории Гайаны-Эссекибо, временно находящейся под управлением Гайаны, расположены секретные военные базы и подразделения Южного командования [ВС США] и ЦРУ, которые готовят агрессию <…> против населения на юге и востоке Венесуэлы", — сказал Мадуро в прямом эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что Гайаной управляет в действительности Южное командование Вооружённых сил США, ЦРУ и ExxonMobil, а не её президент Мухаммед Ирфаан Али. Он призвал граждан быть готовыми защитить мир и территориальную целостность Венесуэлы.