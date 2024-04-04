Аналитик уверен, что США не случайно "анонсировали" теракт задолго до"Крокуса"
Эксперт Соин назвал "частью сценария" предупреждение США о теракте до "Крокуса"
"Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru
США специально продумали ситуацию с якобы предупреждением российских спецслужб о возможном теракте задолго до "Крокус сити холла", создав как бы информационную прокладку на будущее. Об этом "Царьграду" сказал политический аналитик Дмитрий Соин.
"Чтобы спустя время после реального террористического акта в "Крокусе" заявить: дескать, мы же предупреждали, мы же говорили. Это вот русские, мол, не среагировали, плохо сработали. На самом деле я считаю, что это была часть сценария", — пояснил он.
Эксперт уверен, что организовать подобный террористический акт могли только очень опытные спецслужбы. В частности, речь, конечно, идёт о США и Великобритании. Аналитик напомнил, что и ЦРУ, и MI6 располагают своими подразделениями в составе СБУ и контролируют деятельность украинского военного ведомства.
Соин уверен, что все акции устрашения, направленные против России, управляются западными спецслужбами, но выполняются руками украинских органов. Эксперт отметил, что в такую модель легко укладываются вопросы финансирования, логистики террористов и обеспечения их оружием.
Напомним, 22 марта четверо боевиков устроили стрельбу и пожар в "Крокус сити холле". Жертвами теракта стали 144 человека, а пострадавшими — более 550. Исполнителей поймали при попытке сбежать на Украину и отправили в СИЗО, также арестованы их пособники. Всего известно более чем о десяти задержанных. При этом ещё 7 марта посольство США в Москве предупредило своих граждан о возможных терактах в России, в том числе на концертах. В ФСБ РФ заявили, что никакой конкретной информации спецслужбы США российской стороне не передавали.