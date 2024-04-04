Аналитик уверен, что США не случайно "анонсировали" теракт задолго до"Крокуса"

США специально продумали ситуацию с якобы предупреждением российских спецслужб о возможном теракте задолго до "Крокус сити холла", создав как бы информационную прокладку на будущее. Об этом "Царьграду" сказал политический аналитик Дмитрий Соин.

"Чтобы спустя время после реального террористического акта в "Крокусе" заявить: дескать, мы же предупреждали, мы же говорили. Это вот русские, мол, не среагировали, плохо сработали. На самом деле я считаю, что это была часть сценария", — пояснил он.