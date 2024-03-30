Выбор боевиков для "Крокуса" сочли главной уликой против заказчиков теракта
Политолог Ярошенко: Выбор боевиков для "Крокуса" доказывает причастность Запада
"Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru
Иностранные спецслужбы, стоящие за терактом в "Крокус сити холле", не случайно выбрали в качестве исполнителей мигрантов из Средней Азии, потому что тема нелегалов обострилась в российском обществе и теракт должен был подтолкнуть страну к межнациональным распрям. Об этом радио "Комсомольская правда" сказал политолог Алексей Ярошенко.
"Что касается того, как действуют иностранные спецслужбы, украинские и западные спецслужбы, и почему были выбраны мигранты, представители Средней Азии. Они действуют как сканы. Они сканируют острые, социально важные вопросы, особенно те, которые имеют резонанс в СМИ, в социальных сетях, в общественном мнении, и пытаются на них давить", — пояснил он.
По его словам, Запад ведёт информационно-психологическую борьбу против России, отслеживая все процессы внутри нашего общества. Политолог напомнил, что в стране давно нарастало количество приезжих, падал контроль за процессом со стороны правоохранителей. Как итог — возникали целые очаги преступности. Но в последние годы, продолжил эксперт, в России стали активно бороться с этим явлением.
Ярошенко добавил, что незаконные места пребывания мигрантов накрываются полицией, появляются общественники и активисты, которые заостряют внимание общества на проблеме. Всё это добавляет резонанса указанной теме, чем и воспользовались иностранные спецслужбы, заключил политолог.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание. По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавших уже 551. В ФСБ РФ сообщили, что украинские спецслужбы оказывали содействие организации теракта и готовились встречать боевиков на своей территории, чтобы помочь им скрыться. Сейчас задержано 11 человек, в том числе и четверо исполнителей, а также несколько пособников. Все они выходцы из Средней Азии.