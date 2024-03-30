Выбор боевиков для "Крокуса" сочли главной уликой против заказчиков теракта Политолог Ярошенко: Выбор боевиков для "Крокуса" доказывает причастность Запада 30 марта, 11:09 "Крокус" сразу после теракта. Обложка © Life.ru

Иностранные спецслужбы, стоящие за терактом в "Крокус сити холле", не случайно выбрали в качестве исполнителей мигрантов из Средней Азии, потому что тема нелегалов обострилась в российском обществе и теракт должен был подтолкнуть страну к межнациональным распрям. Об этом радио "Комсомольская правда" сказал политолог Алексей Ярошенко.

"Что касается того, как действуют иностранные спецслужбы, украинские и западные спецслужбы, и почему были выбраны мигранты, представители Средней Азии. Они действуют как сканы. Они сканируют острые, социально важные вопросы, особенно те, которые имеют резонанс в СМИ, в социальных сетях, в общественном мнении, и пытаются на них давить", — пояснил он.

По его словам, Запад ведёт информационно-психологическую борьбу против России, отслеживая все процессы внутри нашего общества. Политолог напомнил, что в стране давно нарастало количество приезжих, падал контроль за процессом со стороны правоохранителей. Как итог — возникали целые очаги преступности. Но в последние годы, продолжил эксперт, в России стали активно бороться с этим явлением.

Ярошенко добавил, что незаконные места пребывания мигрантов накрываются полицией, появляются общественники и активисты, которые заостряют внимание общества на проблеме. Всё это добавляет резонанса указанной теме, чем и воспользовались иностранные спецслужбы, заключил политолог.

Авторы Татьяна Миссуми