На Украине агентству передали арестованные $588 тысяч российских компаний
Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), которые были арестованы на счетах компаний россиян. Об этом сообщает Госбюро расследований Незалежной.
"Сотрудники Госбюро расследований по решению суда передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне", — сказано на сайте украинского ГБР.
О каких именно компаниях идёт речь, не уточняется. Однако Печерский районный суд ранее арестовал банковские счета компаний по торговле химическими продуктами, доходы от деятельности которых направлялись в Россию. В отношении их владельцев было заведено уголовное дело по статье "Финансирование действий, совершённых с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти".
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель предложил членам ЕС потратить 90% доходов от замороженных российских активов на оружие для Украины. Однако на саммите в Брюсселе так и не смогли прийти к единому мнению по этому поводу. Позднее ЕК утвердила предложение, которое предполагает использовать средства для поддержки Украины. В Кремле на это ответили, что банки ЕС прекрасно понимают катастрофические последствия изъятия российских активов и доходов от них.
Shutterstock / FOTODOM