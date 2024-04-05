На Украине агентству передали арестованные $588 тысяч российских компаний

Украинское национальное агентство по розыску и менеджменту активов получило в управление 23 миллиона гривен (588 тысяч долларов), которые были арестованы на счетах компаний россиян. Об этом сообщает Госбюро расследований Незалежной.

"Сотрудники Госбюро расследований по решению суда передали в управление Национальному агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 миллионов гривен (588 тысяч долларов) со счетов компаний, конечными владельцами которых являются россияне", — сказано на сайте украинского ГБР.