Политолог рассекретил "наполеоновские" планы Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон вынашивает по-настоящему наполеоновские планы, считает политолог Сергей Марков. По его словам, французский лидер захотел стать политиком номер один в Европе. В этом и заключался смысл звонка министра обороны страны Себастьяна Лекорню российскому коллеге Сергею Шойгу, уверен собеседник "Царьграда" .

"Франция пытается закрепить своё лидерство. С одной стороны, Франция выступает в наибольшей степени с агрессивной позиции, с другой стороны, Франция пока единственная страна, которая ведёт хотя бы какие-то переговоры с Россией", — полагает Марков.