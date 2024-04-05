Политолог рассекретил "наполеоновские" планы Макрона
Политолог Марков: Макрон мечтает о роли лидера в европейской части НАТО
Президент Франции Эмманюэль Макрон вынашивает по-настоящему наполеоновские планы, считает политолог Сергей Марков. По его словам, французский лидер захотел стать политиком номер один в Европе. В этом и заключался смысл звонка министра обороны страны Себастьяна Лекорню российскому коллеге Сергею Шойгу, уверен собеседник "Царьграда".
"Франция пытается закрепить своё лидерство. С одной стороны, Франция выступает в наибольшей степени с агрессивной позиции, с другой стороны, Франция пока единственная страна, которая ведёт хотя бы какие-то переговоры с Россией", — полагает Марков.
Напомним, что министры двух стран провели телефонные переговоры 3 апреля. В рамках беседы Шойгу указал Лекорню на украинский след в теракте, однако тот в ответ лишь начал защищать киевский режим. А сам Макрон позже рассказал об "угрожающих" словах Шойгу министру обороны Франции, за что его высмеяла представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала Макрону, что Шойгу говорил "достойно и по делу", а вовсе не "угрожающе".
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