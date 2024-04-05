"Во дворе вода, но мы не утонем": Сильный духом житель Оренбуржья снял видео на фоне разлившейся реки
Житель Оренбуржья заявил, что стихия не сможет сломить российский дух
Сильный духом мужчина из Оренбургской области, где после прорыва дамбы развернулось настоящее наводнение, снял на видео заметно пополневшую реку Джарлу из полузатопленного дома, передаёт Mash. Он отметил, что российский дух не сможет сломить даже стихия.
"Пол уазика в воде, во дворе вода, но мы не утонем, потому что, как говорят, Россию — не победить! И не надо говорить, что речка Джарла маленькая. Наша Джарла величественнее Волги будет", — сказал местный житель.
Житель Оренбуржья опубликовал видео из почти затонувшего дома. Видео © Telegram / Mash
Тем временем в Оренбургскую область на двух самолётах Ил-76 направлена дополнительная группировка спасателей, а также техника, сообщили в МЧС.
Напомним, накануне, 4 апреля, в Оренбургской области из-за паводка был введён режим чрезвычайной ситуации. Глава региона Денис Паслер призывал сконцентрировать все ресурсы для организации аварийно-спасательных работ и проведения эвакуации жителей. За сутки с затопленных территорий вывезли около 3,1 тысячи человек, включая более 720 детей. К вечеру 5 числа в Орске из-за паводка прорвало дамбу, жителей попадающих в опасную зону территорий призывают эвакуироваться.
Кадр видео Telegram / Mash