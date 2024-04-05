"Во дворе вода, но мы не утонем": Сильный духом житель Оренбуржья снял видео на фоне разлившейся реки

Сильный духом мужчина из Оренбургской области, где после прорыва дамбы развернулось настоящее наводнение, снял на видео заметно пополневшую реку Джарлу из полузатопленного дома, передаёт Mash. Он отметил, что российский дух не сможет сломить даже стихия.

"Пол уазика в воде, во дворе вода, но мы не утонем, потому что, как говорят, Россию — не победить! И не надо говорить, что речка Джарла маленькая. Наша Джарла величественнее Волги будет", — сказал местный житель.

Житель Оренбуржья опубликовал видео из почти затонувшего дома. Видео © Telegram / Mash