Стали известны сроки поставок танков "Армата" в Армию
Танк Т-14 "Армата" может быть принят на вооружение ВС РФ до конца года
Перспективный танк Т-14 "Армата" может быть принят на вооружение Российской Армии до конца 2024 года при условии успешного прохождения государственных и войсковых испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ, однако официально это информация не подтверждена.
"Армата" в настоящее время проходит государственные и войсковые испытания, в случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года", — сообщил один из собеседников агентства.
Эти сведения подтвердил ещё один информатор ТАСС. По его словам, основной акцент в испытаниях сделан на работоспособности систем и механизмом, к которым ранее возникли замечания у заказчика.
Напомним, что государственные испытания созданного по последнему слову военной техники танка планировалось закончить в 2022 году. Уже в августе 2022 года на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективной боевой машины. В апреле прошлого года российские СМИ сообщали о применении "Арматы" в зоне проведения СВО на Украине. Позже зарубежные издания, посвящённые армейской тематике, подтвердили эту информацию, ссылаясь на появившиеся на просторах Сети кадры.
ТАСС / Владимир Гердо