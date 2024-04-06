Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 05:34

Стали известны сроки поставок танков "Армата" в Армию

Танк Т-14 "Армата" может быть принят на вооружение ВС РФ до конца года

Перспективный танк Т-14 "Армата" может быть принят на вооружение Российской Армии до конца 2024 года при условии успешного прохождения государственных и войсковых испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ, однако официально это информация не подтверждена.

"Армата" в настоящее время проходит государственные и войсковые испытания, в случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года",сообщил один из собеседников агентства.

Эти сведения подтвердил ещё один информатор ТАСС. По его словам, основной акцент в испытаниях сделан на работоспособности систем и механизмом, к которым ранее возникли замечания у заказчика.

В "Ростехе" подтвердили, что танки "Армата" стоят на вооружении российских войск
В "Ростехе" подтвердили, что танки "Армата" стоят на вооружении российских войск

Напомним, что государственные испытания созданного по последнему слову военной техники танка планировалось закончить в 2022 году. Уже в августе 2022 года на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективной боевой машины. В апреле прошлого года российские СМИ сообщали о применении "Арматы" в зоне проведения СВО на Украине. Позже зарубежные издания, посвящённые армейской тематике, подтвердили эту информацию, ссылаясь на появившиеся на просторах Сети кадры.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Армата
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров