Стали известны сроки поставок танков "Армата" в Армию

Перспективный танк Т-14 "Армата" может быть принят на вооружение Российской Армии до конца 2024 года при условии успешного прохождения государственных и войсковых испытаний. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе РФ, однако официально это информация не подтверждена.

"Армата" в настоящее время проходит государственные и войсковые испытания, в случае их удачного завершения принятие танка на вооружение российской армии возможно до конца 2024 года", — сообщил один из собеседников агентства.