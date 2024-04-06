Спасатели напомнили 3 правила выживания во время наводнений
В МЧС рекомендуют при затоплении дома повесить на окне фонарь и ждать спасателей
При паводке найдите возвышенность и ждите спасателей. Обложка © freepik / wirestock
Если возникла угроза затопления, то следует незамедлительно перебраться в безопасное место, взяв с собой только документы и предметы первой необходимости. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ, где напомнили основные правила выживания на фоне известия о прорыве дамбы в Орске.
Во-первых, перед тем как покинуть дом,нужно выключить свет и газ. Ценное имущество по возможности перенести на чердак или верхний этаж. Если вариантов уехать уже нет, то следует забраться на любую возвышенность. А если вы всё же вынужденно остались в доме, то нужно повесить на окне фонарь или яркую ткань, чтобы привлечь внимание спасателей.
Во-вторых, если вода уже подступила к дому и пути отрезаны, то не стоит эвакуироваться самостоятельно. Потоки воды не дадут вам доплыть и просто унесут. Кроме того, есть опасность напороться в мутной воде на острые конструкции и получить серьёзную травму. Выбираться самому из дома можно, только если вблизи видна незатопленная местность или есть угроза обрушения вашего дома.
В-третьих, после того как вода отступила, нельзя сразу возвращаться в дом. Желательно проверить стены и кровлю на предмет повреждений. Затем следует проветрить комнаты от накопившихся газов, а также осмотреть электропроводку, канализацию, газовые трубы. МЧС настоятельно советует пригласить в дом специалиста, который оценит исправность приборов и исключит утечки газа. И, наконец, все продукты питания, которые провели какое-то время в воде, необходимо выбросить во избежание отравлений.
Напомним, что 5 апреля дамба в Орске получила сразу два повреждения в результате разрушительного половодья. Местные жители начали спешно покидать зону подтопления. В результате происшествия никто не пострадал. К настоящему моменту уровень реки Урал в Оренбургской области поднялся до 9,27 метра. В регионе подтоплено 2556 жилых домов, 6886 приусадебных участков. Из опасных районов эвакуировано 4208 человек, включая 1019 детей.