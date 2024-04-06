Спасатели напомнили 3 правила выживания во время наводнений В МЧС рекомендуют при затоплении дома повесить на окне фонарь и ждать спасателей 6 апреля, 08:01 При паводке найдите возвышенность и ждите спасателей. Обложка © freepik / wirestock

Если возникла угроза затопления, то следует незамедлительно перебраться в безопасное место, взяв с собой только документы и предметы первой необходимости. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на МЧС РФ, где напомнили основные правила выживания на фоне известия о прорыве дамбы в Орске.

Во-первых, перед тем как покинуть дом,нужно выключить свет и газ. Ценное имущество по возможности перенести на чердак или верхний этаж. Если вариантов уехать уже нет, то следует забраться на любую возвышенность. А если вы всё же вынужденно остались в доме, то нужно повесить на окне фонарь или яркую ткань, чтобы привлечь внимание спасателей.

Во-вторых, если вода уже подступила к дому и пути отрезаны, то не стоит эвакуироваться самостоятельно. Потоки воды не дадут вам доплыть и просто унесут. Кроме того, есть опасность напороться в мутной воде на острые конструкции и получить серьёзную травму. Выбираться самому из дома можно, только если вблизи видна незатопленная местность или есть угроза обрушения вашего дома.

В-третьих, после того как вода отступила, нельзя сразу возвращаться в дом. Желательно проверить стены и кровлю на предмет повреждений. Затем следует проветрить комнаты от накопившихся газов, а также осмотреть электропроводку, канализацию, газовые трубы. МЧС настоятельно советует пригласить в дом специалиста, который оценит исправность приборов и исключит утечки газа. И, наконец, все продукты питания, которые провели какое-то время в воде, необходимо выбросить во избежание отравлений.

Авторы Татьяна Миссуми