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Американский борец по-братски поддержал Русского Танка после подставы перед Олимпиадой

Борец из США Снайдер надеется, что МОК изменит решение и пустит Садулаева на ОИ

6 апреля, 12:20
Абдулрашид Садулаев. Обложка © ТАСС / imago images / United World Wrestl

Абдулрашид Садулаев. Обложка © ТАСС / imago images / United World Wrestl

Олимпийский чемпион 2016 года, американский борец вольного стиля Кайл Снайдер расстроился из-за решения МОК, по которому сильнейший атлет из России Абдулрашид Садулаев отстранён от участия в отборочных состязаниях Игр в Париже. Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) публикует текст обращения Снайдера к россиянину.

"Привет, брат! Узнал о решении Международного олимпийского комитета (МОК) и твоём отстранении, мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают и ты выступишь в Париже, если я чем-то могу тебе помочь, дай знать", — поддержал американец Русского Танка.

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Напомним, что МОК допустил россиян и белорусов к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Чтобы попасть на Игры, нужно пройти квалификацию и отказаться от поддержки СВО. МОК уже не допустил одного из лучших российских борцов — Абдулрашида Садулаева — к лицензионному олимпийскому турниру. Его обвинили в том, что он поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Завоевали лицензии для участия в Играх борцы Сергей Семёнов и Милад Алирзаев. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что готов отправить своих подопечных на Олимпиаду, чтобы медали "всё равно уехали в Россию".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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