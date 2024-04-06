Американский борец по-братски поддержал Русского Танка после подставы перед Олимпиадой

Борец из США Снайдер надеется, что МОК изменит решение и пустит Садулаева на ОИ

Олимпийский чемпион 2016 года, американский борец вольного стиля Кайл Снайдер расстроился из-за решения МОК, по которому сильнейший атлет из России Абдулрашид Садулаев отстранён от участия в отборочных состязаниях Игр в Париже. Пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) публикует текст обращения Снайдера к россиянину.

"Привет, брат! Узнал о решении Международного олимпийского комитета (МОК) и твоём отстранении, мне очень жаль. Надеюсь, в МОК передумают и ты выступишь в Париже, если я чем-то могу тебе помочь, дай знать", — поддержал американец Русского Танка.