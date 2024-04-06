Фанаты "Лацио" почтили память жертв теракта в "Крокусе" в дерби с "Ромой"
Фанаты "Лацио" почтили память жертв теракта в "Крокусе" в дерби с "Ромой". Обложка © Telegram / РПЛ | Российская Премьер-Лига
В Риме завершился матч 31-го тура итальянской Серии А между столичными клубами "Лацио" и "Рома". Во время игры болельщики "орлов" растянули на трибуне гигантский баннер в память о жертвах чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
"Дань памяти жертвам теракта в Москве", — гласила надпись на плакате.
Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Ромы". Автором единственного гола стал защитник жёлто-красных Джанлука Манчини. В активе "Лацио" 46 очков — клуб расположился на седьмой строчке турнирной таблицы. Победители же с 55 очками заняли пятую строчку.
Напомним, что в результате трагедии в "Крокусе" погибли 144 человека, ещё 550 числятся ранеными. По словам президента России Владимира Путина, теракт совершили радикальные исламисты, исполнявшие чужой заказ. Истинные же организаторы произошедшего лишь пытаются спрятаться в тени ИГИЛ*, уверен зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
* Деятельность террористических организаций запрещена в России.