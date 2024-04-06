Фанаты "Лацио" почтили память жертв теракта в "Крокусе" в дерби с "Ромой"

В Риме завершился матч 31-го тура итальянской Серии А между столичными клубами "Лацио" и "Рома". Во время игры болельщики "орлов" растянули на трибуне гигантский баннер в память о жертвах чудовищного теракта в подмосковном "Крокус сити холле".