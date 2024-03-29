Матч баскетбольной Евролиги начался с минуты молчания по жертвам теракта в "Крокусе"

Перед началом баскетбольного матча Евролиги между сербским "Партизаном" и греческим "Олимпиакосом" болельщики на трибунах развернули баннеры с фразами "Москва, скорбим" и "Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять". Игра началась с минуты молчания в память о жертвах террористической атаки в подмосковном "Крокус сити холле".

ПБК ЦСКА обратился со словами благодарности к фанатам "Партизана", которые почтили память жертв теракта. Армейцы признались, что им и всем россиянам "очень важно, что в мире, полном хаоса, есть люди, для которых нет чужого горя". Спортсмены призвали молиться за то, чтобы такие трагедии больше не повторялись.