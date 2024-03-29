Матч баскетбольной Евролиги начался с минуты молчания по жертвам теракта в "Крокусе"
На матче "Партизан" – "Олимпиакос" почтили память жертв теракта в "Крокусе"
Болельщики развернули баннеры в поддержку России на матче Евролиги по баскетболу. Обложка © VK / ПБК ЦСКА
Перед началом баскетбольного матча Евролиги между сербским "Партизаном" и греческим "Олимпиакосом" болельщики на трибунах развернули баннеры с фразами "Москва, скорбим" и "Россия, как крепость над пропастью, стояла и будет стоять". Игра началась с минуты молчания в память о жертвах террористической атаки в подмосковном "Крокус сити холле".
Минута молчания в память о жертвах теракта в "Крокусе" на баскетбольном матче Евролиги. Видео © VK / ПБК ЦСКА
ПБК ЦСКА обратился со словами благодарности к фанатам "Партизана", которые почтили память жертв теракта. Армейцы признались, что им и всем россиянам "очень важно, что в мире, полном хаоса, есть люди, для которых нет чужого горя". Спортсмены призвали молиться за то, чтобы такие трагедии больше не повторялись.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям, посетившим концерт рок-группы "Пикник", после чего подожгли здание, облив бензином зрительный зал. По последним данным, трагедия унесла жизни 143 человек. А общее число пострадавших, по информации центра медицины и катастроф, увеличилось до 382 человек, включая 9 детей. 28 марта СК подтвердил связь боевиков из "Крокуса" с украинскими националистами.