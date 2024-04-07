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7 апреля, 13:20

"Солидарность объединяет": Посол РФ поблагодарил французов за поддержку в связи с терактом в "Крокусе"

Посол Мешков: Франция прервала контакты с РФ в области борьбы с терроризмом

Стихийный мемориал у "Крокус сити холла" в Красногорске. Обложка © Life.ru

Стихийный мемориал у "Крокус сити холла" в Красногорске. Обложка © Life.ru

Исторически Франция и Россия эффективно сотрудничали в области борьбы с терроризмом, однако недавно Париж прервал такие контакты. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche сообщил посол РФ в европейском государстве Алексей Мешков.

"Сейчас французские власти ввели специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными в Париже, по вопросам безопасности, но российское посольство не было приглашено и не проинформировано об этой инициативе", — указал дипломат.

Он отметил, что ещё несколько лет назад Москва делилась с Парижем опытом в обеспечении безопасности Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а сейчас наша страна могла бы сообщить о возможной террористической угрозе, однако это будет сложно, ведь дипломаты до сих пор не получили пропуска для передвижения по французской столице в период проведения Олимпиады.

В частности, добавил посол, его резиденция из-за перекрытия улиц окажется полностью изолированной от остального города, а сама дипмиссия полностью "отрезана" от любого обмена информацией по поводу подготовки Игр.

К слову, Франция оказывает Украине существенную поддержку в плане обмена информацией, а та в свою очередь ведёт террористическую деятельность на территории России. Помимо возможной причастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" дипломат указал на эскалацию атак с использованием западного оружия, в том числе на те города, которые находятся вдали от границы.

"Украина несёт достаточно серьёзные потери на поле боя и всё больше превращается в террористическое государство", — отметил дипломат.

Говоря о реакции Франции на теракт в "Крокусе", Мешков поблагодарил граждан страны за более чем полторы тысячи поступивших в посольство сообщений с соболезнованиями, а также множественные звонки и цветы, возложенные у здания дипмиссии.

"Солидарность в беде — это то, что объединяет российский и французский народы", — добавил посол.

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В Кремле не в курсе о якобы передаче Францией данных по теракту в "Крокусе"

Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и устроили стрельбу, после чего подожгли здание и скрылись. Позднее боевиков задержали в Брянской области, они пытались скрыться на Украине. Трагедия унесла минимум 144 жизни, тогда как пострадало более 550 человек. На данный момент по делу о теракте задержано более 11 человек, четверо из которых — исполнители теракта.

Матвей Константинов
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