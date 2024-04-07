Исторически Франция и Россия эффективно сотрудничали в области борьбы с терроризмом, однако недавно Париж прервал такие контакты. Об этом в интервью газете Le Journal du Dimanche сообщил посол РФ в европейском государстве Алексей Мешков.

"Сейчас французские власти ввели специальную систему сотрудничества со всеми иностранными посольствами, аккредитованными в Париже, по вопросам безопасности, но российское посольство не было приглашено и не проинформировано об этой инициативе", — указал дипломат.

Он отметил, что ещё несколько лет назад Москва делилась с Парижем опытом в обеспечении безопасности Олимпийских игр 2014 года в Сочи, а сейчас наша страна могла бы сообщить о возможной террористической угрозе, однако это будет сложно, ведь дипломаты до сих пор не получили пропуска для передвижения по французской столице в период проведения Олимпиады.

В частности, добавил посол, его резиденция из-за перекрытия улиц окажется полностью изолированной от остального города, а сама дипмиссия полностью "отрезана" от любого обмена информацией по поводу подготовки Игр.

К слову, Франция оказывает Украине существенную поддержку в плане обмена информацией, а та в свою очередь ведёт террористическую деятельность на территории России. Помимо возможной причастности Киева к теракту в "Крокус сити холле" дипломат указал на эскалацию атак с использованием западного оружия, в том числе на те города, которые находятся вдали от границы.

"Украина несёт достаточно серьёзные потери на поле боя и всё больше превращается в террористическое государство", — отметил дипломат.

Говоря о реакции Франции на теракт в "Крокусе", Мешков поблагодарил граждан страны за более чем полторы тысячи поступивших в посольство сообщений с соболезнованиями, а также множественные звонки и цветы, возложенные у здания дипмиссии.