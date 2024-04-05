В Кремле не в курсе о якобы передаче Францией данных по теракту в "Крокусе"

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Франция якобы передавала России данные о теракте в "Крокус сити холе", который произошёл 22 марта и унёс жизни 144 человек. По его словам, он не в курсе подобной информации.

"Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", — сказал он журналистам, комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона об имеющейся у Парижа "полезной информации" по теракту.