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5 апреля, 10:30

В Кремле не в курсе о якобы передаче Францией данных по теракту в "Крокусе"

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Франция якобы передавала России данные о теракте в "Крокус сити холе", который произошёл 22 марта и унёс жизни 144 человек. По его словам, он не в курсе подобной информации.

"Я не располагаю информацией о том, что какие-то данные были предоставлены", — сказал он журналистам, комментируя слова французского лидера Эмманюэля Макрона об имеющейся у Парижа "полезной информации" по теракту.

"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"
"На что идут наши миллиарды?": У Франции появились вопросы к Киеву после теракта в "Крокусе"

Напомним, ранее Макрон прокомментировал телефонный разговор министра обороны РФ Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню и заявил о неких данных об организации теракта в "Крокус сити холле". Вместе с тем политик заверил, что страна не имеет никакого отношения к трагедии.

Как уже рассказывал Life.ru, 3 апреля по просьбе Франции прошли переговоры Шойгу с Лекорню. Последний в ходе разговора выразил соболезнования в связи с происшествием и пытался убедить собеседника в непричастности Киева к атаке. Кроме того, во время разговора стороны также отметили готовность к диалогу по Украине.

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Life.ru

Александр Юнашев
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