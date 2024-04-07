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7 апреля, 19:11
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Life.ru показывает обстановку с места нападения на полицейских в Подмосковье

В распоряжении Life.ru оказались кадры с места происшествия в Московской области, где неизвестный напал на полицейских.

Кадры с места происшествия в Московской области, где неизвестный напал на полицейских. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, сейчас место происшествия оцеплено, там работают сотрудники профильных ведомств. Поиск преступника продолжается.

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Как сообщал Life.ru, вечером 7 апреля возле деревни Якимово городского округа Черноголовка было совершено нападение на полицейских. Погиб один силовик, другой находится в реанимации. Возбуждено уголовное дело. После нападения злоумышленник на мотоцикле погнал в сторону Петербурга на скорости 150–200 километров в час. На вид ему от 30 до 35 лет. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на полицейских.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
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