Командир взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) сравнил Владимира Зеленского с персонажем сказки итальянского писателя Карло Коллоди — Пиноккио. Причиной стало то, что он явно занижает потери на фронте, пишет журнал New Yorker.

"Он [неназванный комвзвода ВСУ] сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", — указано в материале.