В ВСУ Зеленского сравнили с Пиноккио, у которого при вранье удлинялся нос
Офицер ВСУ: Зеленский напоминает Пиноккио, занижая цифры о потерях в армии
Командир взвода Вооружённых сил Украины (ВСУ) сравнил Владимира Зеленского с персонажем сказки итальянского писателя Карло Коллоди — Пиноккио. Причиной стало то, что он явно занижает потери на фронте, пишет журнал New Yorker.
"Он [неназванный комвзвода ВСУ] сравнил... Зеленского с Пиноккио за его утверждение о том, что были убиты только 31 тысяча украинских солдат", — указано в материале.
При этом украинский офицер сделал акцент на том, что в данных показателях не учитывается число пропавших без вести, которое составляет огромную часть потерь ВСУ.
Напомним, Зеленский более чем в десять раз занизил число потерь ВСУ. По его словам, они составляют 31 тысячу военных с начала СВО, хотя ещё в декабре прошлого года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял о том, что украинская сторона лишилась убитыми и ранеными 383 тысячи человек. Даже на Западе считают, что Зеленский сильно преуменьшил потери. Между тем беспилотник ВС России запечатлел, как бойцы ВСУ скидывают тела своих сослуживцев в лесополосе на линии фронта. Таким образом Киев хочет скрыть потери и не выплачивать родственникам погибших компенсации.
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