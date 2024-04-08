Суд продлил арест режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук

Арест режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма после спектакля "Финист — Ясный сокол", продлён до 4 мая 2024 года. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.

"Суд продлил срок содержания под стражей Петрийчук и Беркович на 24 дня, до 4 мая", — приводит ТАСС заявление судьи.