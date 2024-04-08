Суд продлил арест режиссёра Беркович и драматурга Петрийчук
Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Драматург Светлана Петрийчук и режиссёр Евгения Беркович. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Арест режиссёра Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которые обвиняются в оправдании терроризма после спектакля "Финист — Ясный сокол", продлён до 4 мая 2024 года. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.
"Суд продлил срок содержания под стражей Петрийчук и Беркович на 24 дня, до 4 мая", — приводит ТАСС заявление судьи.
Известно, что предварительное расследование по данному делу уже завершено. В скором времени оно будет передано в прокуратуру.
Напомним, в мае 2023 года в отношении режиссёра Евгении Беркович завели уголовное дело об оправдании терроризма из-за спектакля "Финист — Ясный сокол". Суд арестовал её на два месяца. Тогда же под арест была отправлена автор данной пьесы, драматург Светлана Петрийчук, по аналогичному обвинению. Вину обвиняемые не признают. Судья уже продлевал обеим срок ареста.