В одном из районов Курганской области значительно вырос уровень воды

Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области поднялся больше чем на метр со вчерашнего дня, предупредил в своём телеграм-канале местный губернатор Вадим Шумков.

"Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идёт с перепадами, так как меняется объём сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области", — написал он.