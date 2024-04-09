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9 апреля, 04:35

В одном из районов Курганской области значительно вырос уровень воды

В Звериноголовском районе Курганской области вода поднялась более чем на 1 метр

Обстановка в Звериноголовском округе Курганской области. Обложка © t.me / МЧС Курганской области

Обстановка в Звериноголовском округе Курганской области. Обложка © t.me / МЧС Курганской области

Уровень воды в Звериноголовском округе Курганской области поднялся больше чем на метр со вчерашнего дня, предупредил в своём телеграм-канале местный губернатор Вадим Шумков.

"Со вчерашнего обеда уровень воды в Звериноголовском вырос более чем на метр. Уровень идёт с перепадами, так как меняется объём сбросов с Троицкого водохранилища в Челябинской области", — написал он.

По словам Шумкова, людей продолжают эвакуировать.

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Глава МЧС Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией

Как сообщал Life.ru, паводки в этом году затронули несколько десятков российских регионов, в том числе и Курганскую область. Впоследствии там был введён режим ЧС регионального уровня, а президент РФ Владимир Путин во время телефонных переговоров с главой региона Вадимом Шумковым поручил принять меры. Также жителям Кургана рекомендовано сделать запас воды на месяц в связи с риском затопления водозаборных сооружений.

Анатолий Симоненко
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