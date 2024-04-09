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9 апреля, 16:16

"Пройденный этап": Картаполов заявил, что никакой мобилизации в мае не будет

Картаполов назвал мобилизацию пройденным этапом и заявил, что в мае её не будет

В мае мобилизации в России не будет ни при каких условиях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооружённых сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО", — приводит слова парламентария RTVI.

Также депутат отметил, что Россия не планирует начинать войну с НАТО. По словам Картаполова, это на Западе рассказывают, что не дадут РФ победить, но это их проблемы.

"Это неправда": Песков опроверг Life.ru фейк Зеленского о мобилизации в России
"Это неправда": Песков опроверг Life.ru фейк Зеленского о мобилизации в России

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские власти якобы собираются мобилизовать к началу июня 300 тысяч человек. Примечательно, что сказал он об этом в контексте обсуждения продолжающегося массового и жестокого призыва на Украине.2 апреля, Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет и отменил категорию ограниченного годных к службе в армии. Депутат Андрей Гурулёв назвал Зеленского чучелом за слова о мобилизации в России, а Картаполов объяснил его заявление влиянием кокаина.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Никита Никонов
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