"Пройденный этап": Картаполов заявил, что никакой мобилизации в мае не будет
Картаполов назвал мобилизацию пройденным этапом и заявил, что в мае её не будет
В мае мобилизации в России не будет ни при каких условиях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооружённых сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО", — приводит слова парламентария RTVI.
Также депутат отметил, что Россия не планирует начинать войну с НАТО. По словам Картаполова, это на Западе рассказывают, что не дадут РФ победить, но это их проблемы.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские власти якобы собираются мобилизовать к началу июня 300 тысяч человек. Примечательно, что сказал он об этом в контексте обсуждения продолжающегося массового и жестокого призыва на Украине.2 апреля, Зеленский подписал закон о снижении минимального призывного возраста с 27 до 25 лет и отменил категорию ограниченного годных к службе в армии. Депутат Андрей Гурулёв назвал Зеленского чучелом за слова о мобилизации в России, а Картаполов объяснил его заявление влиянием кокаина.
ТАСС / Антон Новодережкин