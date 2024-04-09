"Пройденный этап": Картаполов заявил, что никакой мобилизации в мае не будет

В мае мобилизации в России не будет ни при каких условиях. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Мобилизация — это пройденный этап. У нас сегодняшняя система комплектования Вооружённых сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО", — приводит слова парламентария RTVI.