Специалисты РКК съехались в Оренбуржье для помощи пострадавшим от наводнения 10 апреля, 14:36 Паводки в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин

Специалисты по реагированию на чрезвычайные ситуации Российского Красного Креста (РКК) прибыли из разных регионов в Оренбургскую область, чтобы оказать помощь пострадавшим от паводков, в том числе по индивидуальным запросам. Об этом говорится на сайте организации.

"Наши специалисты в координации с Администрацией Орска и Правительством Оренбургской области на месте уточняют потребности пострадавших и оказывают им помощь. В частности, оказывается адресная помощь — продуктами питания, средствами гигиены и по индивидуальным запросам", — поделился председатель РКК Павел Савчук.

По его словам, скоро специалисты доставят нуждающимся 20 тонн воды, около тысячи гигиенических и продуктовых наборов. При этом, добавил Савчук, помощь особенно требуется тем, кто остановился у родственников и не проживает во временных пунктах размещения.

Сейчас такие пункты хорошо оснащены всем необходимым, но Красный Крест дополнительно передаст в них 32 единицы бытовой техники. Региональное отделение организации собрало на оказание помощи свыше 15 миллионов рублей, отметил Савчук. Кроме того, волонтёры РКК продолжают активно помогать с эвакуацией населения из зоны затопления.

Авторы Татьяна Миссуми