Обвиняемый в нападении на "Крокус" отказался участвовать в судебном заседании
Обвиняемый по делу о теракте в "Крокусе" Диловар Исломов. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Обвиняемый по делу о теракте в подмосковном "Крокус сити холле" Диловар Исломов отказался от участия в рассмотрении своей жалобы на арест. Об этом говорится в телеграм-канале Судов общей юрисдикции города Москвы.
"Исломов отказался принимать участие в рассмотрении ранее поданной апелляционной жалобы", — говорится в сообщении.
Также уточняется, что Мосгорсуд оставил постановление Басманного районного суда об аресте Исломова без изменения. Апелляционная жалоба осталась неудовлетворённой.
Напомним, Диловар Исломов был владельцем Renault Symbol, на котором террористы хотели скрыться на Украине. Диловара, его брата Аминчона и их отца Исроила обвиняют в пособничестве боевикам, 25 марта их отправили в СИЗО. Все они обжаловали арест. Кроме того, не согласен с вердиктом суда и четвёртый соучастник — предприниматель Алишер Касимов, который сдавал квартиру главарю боевиков. По данным следствия, все четверо знали, что мужчины хотят совершить теракт.