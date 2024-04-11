В третий раз "Ангару-А5" с космодрома Восточный попробуют запустить 11 апреля
Ракета-носитель "Ангара-А5" на стартовой площадке космодрома Восточный. ТАСС / "Роскосмос медиа" / Наталья Бережная
В четверг, 11 апреля, состоится третья попытка запустить ракету-носитель тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Госкомиссия одобрила старт, сообщил "Роскосмос".
"Старт "Ангары-А5" с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой — 11 апреля в 12:00 мск", — написала пресс-служба госкорпорации в телеграм-канале.
Напомним, первый запуск "Ангары-А5" должен был состояться на Восточном 9 апреля, но его отменили за две минуты до старта. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил, что автоматика остановила процесс подготовки к пуску из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Резервной датой было названо 10 апреля, но и в этот день пуск не состоялся. По словам Юрия Борисова, это произошло из-за сбоя в системе контроля запуска двигателя.