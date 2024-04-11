Россия узнала о новых фактах героизма пожарных при спасении людей из "Крокуса" Пожарный расчёт "Крокуса" оказался на месте уже в первые минуты теракта 11 апреля, 16:03 "Крокус сити холл" в Красногорске вечером 22 марта. Обложка © Life.ru

Пожарные прибыли к "Крокус сити холлу" всего за несколько минут после того, как поступил сигнал о возгорании в результате теракта. При этом уже за час до мероприятия они были наготове, как того требует инструкция. Об этом телеканалу "Рен-ТВ" рассказал руководитель пожарного расчёта Константин Крупин.

Он пояснил, что перед любым концертом в "Крокусе" пожарные всегда находятся в полной готовности. Исключений из этого правила нет, поэтому в день теракта Крупин с командой тоже был на дежурстве за час до начала выступления группы "Пикник". Пожарные прибыли к зданию в тот момент, когда там началась стрельба. Оценив ситуацию, расчёт вызвал подмогу и первым делом приступил к спасению людей.

"У нас же в первую очередь — это спасение людей. То есть выбирается на любом пожаре решающее направление. То есть если есть угроза жизни и здоровью, то все силы и средства направляются на спасение людей. Любыми путями", — заявил Крупин.

По его словам, активное участие принимали и охранники, они выводили посетителей через запасные выходы. Также пожарным приходилось ломать закрытые двери, так как многие люди прятались от террористов, сами закрывали и баррикадировали входы, а дым уже заполнял помещения.

Авторы Татьяна Миссуми