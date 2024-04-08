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8 апреля, 07:29

МИД: Западным СМИ дали указания молчать о количестве жертв теракта в "Крокусе"

"Крокус сити холл" в Красногорске вечером 22 марта. Обложка © Life.ru

"Крокус сити холл" в Красногорске вечером 22 марта. Обложка © Life.ru

Западным СМИ приказали молчать об истинных масштабах теракта в "Крокус сити холле", а именно — о числе жертв кровавой трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

"Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придаёт категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — говорится в публикации.

В ведомстве объяснили это желанием не показывать сочувствие и гуманизм в отношении россиян. Более того, сразу после теракта западные СМИ и чиновники начали пиар-кампанию по отрицанию причастности к теракту украинской стороны, выражавшуюся в тиражировании версии об участии ИГИЛ*, отрицании связи исламистов с Киевом и западными спецслужбами, а также дискредитации итогов расследования трагедии и продвижении версии о якобы причастности российских спецслужб.

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Напомним, вечером 22 марта вооружённые террористы ворвались в "Крокус сити холл" в Красногорске, где ожидался концерт рок-группы "Пикник", и открыли огонь, после чего подожгли здание и скрылись. Боевиков задержали в Брянской области, они намеревались перейти российско-украинскую границу. Трагедия унесла жизни минимум 144 человек, ещё более 550 пострадали. На данный момент по делу задержаны 11 человек, в том числе все четверо нападавших.

* Деятельность террористической организации запрещена в России.

Матвей Константинов
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