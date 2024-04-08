МИД: Западным СМИ дали указания молчать о количестве жертв теракта в "Крокусе"

Западным СМИ приказали молчать об истинных масштабах теракта в "Крокус сити холле", а именно — о числе жертв кровавой трагедии. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

"Особую циничность попыткам Запада отвлечь мировое сообщество от настоящих организаторов и выгодоприобретателей придаёт категорическое указание не освещать в СМИ истинные масштабы трагедии: не упоминать количество жертв теракта, погибших детей, исключить демонстрацию реакции простых граждан на произошедшее", — говорится в публикации.

В ведомстве объяснили это желанием не показывать сочувствие и гуманизм в отношении россиян. Более того, сразу после теракта западные СМИ и чиновники начали пиар-кампанию по отрицанию причастности к теракту украинской стороны, выражавшуюся в тиражировании версии об участии ИГИЛ*, отрицании связи исламистов с Киевом и западными спецслужбами, а также дискредитации итогов расследования трагедии и продвижении версии о якобы причастности российских спецслужб.