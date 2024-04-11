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11 апреля, 14:55
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Семьи с детьми принудительно эвакуируют из Харьковской области

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию для семей с детьми. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава подконтрольной Киеву областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он уточнил, что вывезти в безопасное место планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населённых пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. Суммарно в этих семьях воспитываются 182 ребёнка.

При этом самого Харькова решение об эвакуации не касается, уточнил Синегубов.

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Ранее Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО. А сегодня утром российские войска нанесли свыше десяти ударов по объектам критической инфраструктуры в самом городе и области, после чего мэр Терехов заявил о серьёзных повреждениях городской ТЭЦ и предупредил, что в городе временно остановлена работа метрополитена. Вместе с тем из Харькова начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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