Семьи с детьми принудительно эвакуируют из Харьковской области
В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию для семей с детьми. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава подконтрольной Киеву областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он уточнил, что вывезти в безопасное место планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населённых пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. Суммарно в этих семьях воспитываются 182 ребёнка.
При этом самого Харькова решение об эвакуации не касается, уточнил Синегубов.
Ранее Владимир Зеленский признал сложную ситуацию с защитой Харькова и призвал Запад поставить туда больше систем ПВО. А сегодня утром российские войска нанесли свыше десяти ударов по объектам критической инфраструктуры в самом городе и области, после чего мэр Терехов заявил о серьёзных повреждениях городской ТЭЦ и предупредил, что в городе временно остановлена работа метрополитена. Вместе с тем из Харькова начали скрытно эвакуировать предприятия, связанные с военно-промышленным комплексом.
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