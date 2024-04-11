Семьи с детьми принудительно эвакуируют из Харьковской области

В Харьковской области объявили принудительную эвакуацию для семей с детьми. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава подконтрольной Киеву областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он уточнил, что вывезти в безопасное место планируется семьи, проживающие в 47 прифронтовых населённых пунктах в Харьковском, Богодуховском и Изюмском районах. Суммарно в этих семьях воспитываются 182 ребёнка.