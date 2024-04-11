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11 апреля, 15:48

РКК окажет материальную помощь 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Российский Красный Крест окажет материальную поддержку 80 семьям, которые пострадали в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Распределение помощи пострадавшим в теракте в "‎Крокус сити холле‎". Всего на данный момент в РКК поступили обращения от 160 семей. Специальной комиссией РКК по итогам четырёх заседаний принято решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям", — говорится в его телеграм-канале.

Он напомнил, что пострадавшие могут получить материальную поддержку, подав заявку на оказание помощи на официальном сайте Красного Креста, по телефону горячей линии или электронной почте, а также очно в общественной приёмной РКК.

Более 1,5 млрд рублей собрано в помощь пострадавшим и близким погибших в "Крокусе"
Более 1,5 млрд рублей собрано в помощь пострадавшим и близким погибших в "Крокусе"

Напомним, 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в красногорский "Крокус сити холл" и открыла огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник". Преступников задержали в Брянской области, когда они направлялись в сторону границы. СК установил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами. В ужасной трагедии погибли 144 человека, ещё более 550 пострадали.

Обложка ©

ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Александра Мышляева
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