РКК окажет материальную помощь 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокусе"

Российский Красный Крест окажет материальную поддержку 80 семьям, которые пострадали в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Распределение помощи пострадавшим в теракте в "‎Крокус сити холле‎". Всего на данный момент в РКК поступили обращения от 160 семей. Специальной комиссией РКК по итогам четырёх заседаний принято решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям", — говорится в его телеграм-канале.