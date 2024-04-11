РКК окажет материальную помощь 80 семьям, пострадавшим в теракте в "Крокусе"
Российский Красный Крест окажет материальную поддержку 80 семьям, которые пострадали в теракте в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". Об этом сообщил председатель РКК Павел Савчук.
"Распределение помощи пострадавшим в теракте в "Крокус сити холле". Всего на данный момент в РКК поступили обращения от 160 семей. Специальной комиссией РКК по итогам четырёх заседаний принято решение об оказании срочной материальной поддержки 80 семьям", — говорится в его телеграм-канале.
Он напомнил, что пострадавшие могут получить материальную поддержку, подав заявку на оказание помощи на официальном сайте Красного Креста, по телефону горячей линии или электронной почте, а также очно в общественной приёмной РКК.
Напомним, 22 марта группа вооружённых боевиков ворвалась в красногорский "Крокус сити холл" и открыла огонь по людям, которые пришли на концерт рок-группы "Пикник". Преступников задержали в Брянской области, когда они направлялись в сторону границы. СК установил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами. В ужасной трагедии погибли 144 человека, ещё более 550 пострадали.
ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV