Более 1,5 млрд рублей собрано в помощь пострадавшим и близким погибших в "Крокусе"

Российский Красный Крест (РКК) в ночь на 6 апреля закрывает сбор средств для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщается на сайте организации. Общая сумма собранных пожертвований превышает полтора миллиарда рублей. По словам председателя РКК Павла Савчука, это рекордная сумма, которая продемонстрировала единение российского общества перед лицом трагедии. Объём пожертвований позволяет не только оказывать срочную помощь нуждающимся, но и планировать долгосрочные программы поддержки пострадавших и семей погибших, которые запустятся совсем скоро.

"Мы придаём большое значение прозрачности нашей работы и хотим, чтобы каждый, кто внёс свой вклад в помощь пострадавшим, был в курсе, как используются собранные средства. Информация о помощи, оказанной пострадавшим, а также полная финансовая отчётность о распределении собранных средств будут регулярно публиковаться на официальном сайте Российского Красного Креста", — подчеркнул Савчук.