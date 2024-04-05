Более 1,5 млрд рублей собрано в помощь пострадавшим и близким погибших в "Крокусе"
Цветы, свечи и мягкие игрушки в память о жертвах теракта в подмосковном Crocus City Hall. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Российский Красный Крест (РКК) в ночь на 6 апреля закрывает сбор средств для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщается на сайте организации. Общая сумма собранных пожертвований превышает полтора миллиарда рублей. По словам председателя РКК Павла Савчука, это рекордная сумма, которая продемонстрировала единение российского общества перед лицом трагедии. Объём пожертвований позволяет не только оказывать срочную помощь нуждающимся, но и планировать долгосрочные программы поддержки пострадавших и семей погибших, которые запустятся совсем скоро.
"Мы придаём большое значение прозрачности нашей работы и хотим, чтобы каждый, кто внёс свой вклад в помощь пострадавшим, был в курсе, как используются собранные средства. Информация о помощи, оказанной пострадавшим, а также полная финансовая отчётность о распределении собранных средств будут регулярно публиковаться на официальном сайте Российского Красного Креста", — подчеркнул Савчук.
На данный момент по решению специальной комиссии 65 семьям выделена срочная материальная помощь в размере от 300 до 600 тысяч рублей. В основном это семьи с детьми, чьи родственники находятся в тяжёлом состоянии или погибли, пенсионеры, которых обеспечивали пострадавшие или погибшие дети, и другие наши соотечественники, которые из-за теракта оказались в крайне сложной жизненной ситуации. При этом Российский Красный Крест продолжает собирать заявки от пострадавших из-за трагедии в "Крокус сити холле". Узнать подробности можно здесь.
Напомним, 22 марта четверо вооружённых боевиков зашли в здание "Крокус сити холла" в Красногорске и открыли стрельбу по людям, собравшимся на концерт группы "Пикник", после чего подожгли зрительный зал и бежали с места преступления в направлении украинской границы. Жертвами атаки стали 144 человека, а количество пострадавших достигает 551. В ФСБ России заявили, что спецслужбы Украины содействовали организации теракта и собирались встретить террористов на своей территории. В настоящий момент по делу задержано более 11 человек, среди которых и четверо непосредственных исполнителей.