Без обручального кольца: 5 богатейших холостых принцев, кого попробовать охмурить могут даже россиянки

Многие женщины смотрят новости королевской семьи Великобритании и ставят на своих мечтах о замужестве с принцем крест. Мол, все "их Величества" уже заняты. Но мир не крутится только вокруг Соединённого Королевства. Завидные холостяки с короной на голове есть и в других странах мира. К каким свободным богатеям стоит присмотреться?

1. Падманабх Сингх (Индия)

Если начнёте отношения с этим мужчиной, то попадёте в индийскую королевскую семью, что тоже неплохо. Фото © Wikipedia / CityLive

25-летний Сингх стал главой королевской семьи бывшего индийского штата Джайпур в очень раннем возрасте — тогда ему было всего 13 лет. Завидный принц уже более 12 лет носит титул махараджи. Он является высшим в Индии.

Член королевской семьи действительно завидный жених для любой дамы. Мало того, что он нереально богат, так ещё и смышлён. Сингх получил образование в нескольких странах Европы. А ещё он занимается спортом и следит за модой — носит красивые брендовые вещи. В данный момент супругу махараджа себе не нашёл.

2. Эрцгерцог Фердинанд Габсбург (Австрия)

Этот маленький принц — перспективный австрийский гонщик. Фото © Wikipedia / Дрю Гибсон

26-летний принц — мечта любой девушки. Он имеет довольно хорошую родословную, ведь прадедом Фердинанда был сам австрийский император Карл I. Маленький принц — будущий наследник огромных богатств. После смерти отца он станет главой Габсбург-Лотарингского дома.

Однако почивать на лаврах былой славы своей семьи Фердинанд не желает. Он хочет построить свою карьеру сам, заставив весь мир говорить о себе, а не о предках. Поэтому с 2021 года Фердинанд участвует в гоночных турнирах международного уровня. Например, в 2021 году он выиграл гонку "24 часа Ле-Мана". Сейчас мужчина холост — и познакомиться с ним может почти любая девушка.

3. Константин-Алексиос (принц Греции и Дании)

Член королевской семьи, наследник престола сразу в двух странах. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexiosgreece

25-летний принц — представитель королевской семьи Греции. Он сын греческого принца Павла и кронпринцессы Мари-Шанталь. Родословная у Алексиоса — высший класс. Дед — последний реальный король Греции Константин II (он правил до того, как в 1973 году произошла смена политического режима с монархического на демократический).

Членом королевской семьи маленький принц является и по линии отца. Среди его предков — король Дании Кристиан IX. Таким образом, Константин-Алексиос фактически является будущим наследным королём и Дании, и Греции. Супруги у парня нет, поэтому почти любая желающая может претендовать на его сердце.

4. Принц Себастьян Люксембургский

Свободных принцев мало, поэтому нужно разбирать их, пока те холосты. Например, можно присмотреться к завидному жениху Себастьяну Люксембургскому. Фото © Getty Images / Photonews

Член королевской семьи Люксембурга, Нассау и Пармы имеет довольно неплохую родословную. Себастьян восьмой по счёту на наследование престола. 32-летний принц — завидный жених и по другим параметрам. У него есть образование вуза США в области маркетинга.

Известный принц регулярно посещает важные торжественные мероприятия в Люксембурге. Он выучил целых пять языков — французский, немецкий, испанский, английский и люксембургский. Кто знает, может кому-то посчастливится заставить его выучить и русский, ведь супруги у мужчины нет.

5. Феликс Датский

Член королевской семьи лишился титула, но не места в престолонаследии. Фото © Getty Images / Patrick van Katwijk

21-летний Феликс — член королевской семьи Дании. Родословная у него довольно великая — он внук королевы страны Маргреты II. В 2022 году у Феликса случилась неприятность — у него отобрали титул "Королевское Высочество". Но он остался в списке престолонаследия на трон страны.

Сейчас Феликсу Датскому есть, что показать новой избраннице. Он работает моделью для одного из ювелирных брендов. Хоть от фанаток у маленького принца и нет отбоя, его сердце свободно, так что у всех есть шанс его завоевать.