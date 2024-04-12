Ещё 11 граждан России спасли от обстрелов в Газе

МИД: Группу из 11 россиян и членов их семей доставили из сектора Газа в Москву

Одиннадцать россиян эвакуированы 12 апреля спецбортом МЧС из сектора Газа в Россию, тем самым количество вывезенных из анклава граждан РФ достигло 1211. Об этом сообщил в телеграм-канале Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ.

"Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово 12.04.24 доставлена очередная группа граждан России и членов их семей (11 человек). Всего с 12.11.23 из сектора Газа через КПП Рафах удалось вывести и эвакуировать в Россию 1211 человек", — уточняется в тексте.