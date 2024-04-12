Семь дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность РФ
Семь дальневосточных рыбопромышленных компаний, а также компания "Городское экотакси" перешли в государственную собственность. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Теперь РФ принадлежат компании ООО "Севрыбфлот", ООО "Аквамарин", ООО "Прибой-Т", ООО "Рентэлит", ООО "Курильский универсальный комплекс", ООО "Симост восток" и ООО "Приморская рыболовная компания", а также ООО "Городское экотакси".
Напомним, что ранее Генпрокуратура направила иск в Арбитражный суд Приморского края о взыскании более 358 миллиардов рублей с крупнейших добытчиков краба в регионе, в числе которых есть бизнесмен Олег Кан, которому, к слову, принадлежат несколько ООО, перешедшие сегодня государству. "Крабового короля" подозревают в организации ОПГ, контрабанде, уклонении от налогов, а также в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году. Сейчас Кан объявлен в международный розыск. На суде адвокаты заявили, что он якобы умер, но прокуратура им не поверила и назвала инсценировкой "смерть" бизнесмена. Недавно стало известно, что он может скрываться в Подмосковье.
ТАСС / Смитюк Юрий