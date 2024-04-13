На похоронах звезды "Голоса" Кунгурова озвучили новую версию о его смерти
Ura.ru: Проблемы с психикой у Кунгурова могли начаться после коронавируса
Евгений Кунгуров. Обложка © ТАСС / Александр Артеменков
Проблемы с психикой у заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, который свёл счёты с жизнью 8 апреля, могли появиться после перенесённого коронавируса. Такая версия прозвучала на похоронах певца.
"Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это всё после ковида", — передала журналистам Ura.ru слова родной сестры Кунгурова знакомая семьи.
Артиста похоронили в городе Заречном Свердловской области, где он родился. На похороны пришли несколько сотен человек, которых потрясла смерть их земляка. Многие из них знали Кунгурова лично. По их словам, певец был мужественным, хорошим, исключительным и светлым человеком.
Напомним, о смерти певца стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Жена Кунгурова обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное СМС. После этого артист перестал отвечать на звонки. Прибывшие спасатели обнаружили тело Кунгурова возле его дома. Правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. Оказалось, что участник шоу "Голос" несколько раз лежал в психбольнице.