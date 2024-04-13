На похоронах звезды "Голоса" Кунгурова озвучили новую версию о его смерти

Проблемы с психикой у заслуженного артиста России Евгения Кунгурова, который свёл счёты с жизнью 8 апреля, могли появиться после перенесённого коронавируса. Такая версия прозвучала на похоронах певца.

"Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это всё после ковида", — передала журналистам Ura.ru слова родной сестры Кунгурова знакомая семьи.

Артиста похоронили в городе Заречном Свердловской области, где он родился. На похороны пришли несколько сотен человек, которых потрясла смерть их земляка. Многие из них знали Кунгурова лично. По их словам, певец был мужественным, хорошим, исключительным и светлым человеком.