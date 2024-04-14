Посол США заявила о запросе России по теракту в "Крокусе"
Посол Трейси: Россия запросила данные о теракте в "Крокусе", США их передали
Россия после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" направила США прямой запрос по поводу имеющейся информации об атаке. Вашингтон передал её, заявила американский посол Линн Трейси.
"С момента этого теракта Соединённые Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", — приводит пресс-служба посольства слова Трейси.
Как отметила глава американской дипмиссии, это будет происходить, "несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлём".
Напомним, теракт произошёл 22 марта. Террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям. Посетители в тот вечер пришли на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков удалось поймать в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. Всего задержано 11 подозреваемых. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.
TACC / Михаил Терещенко