Посол США заявила о запросе России по теракту в "Крокусе"

Россия после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" направила США прямой запрос по поводу имеющейся информации об атаке. Вашингтон передал её, заявила американский посол Линн Трейси.

"С момента этого теракта Соединённые Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", — приводит пресс-служба посольства слова Трейси.