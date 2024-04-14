Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 18:35

Посол США заявила о запросе России по теракту в "Крокусе"

Посол Трейси: Россия запросила данные о теракте в "Крокусе", США их передали

Россия после теракта в подмосковном "Крокус сити холле" направила США прямой запрос по поводу имеющейся информации об атаке. Вашингтон передал её, заявила американский посол Линн Трейси.

"С момента этого теракта Соединённые Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу. Мы будем делать это и впредь", — приводит пресс-служба посольства слова Трейси.

Как отметила глава американской дипмиссии, это будет происходить, "несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлём".

Появилась новая улика против украинского спонсора терактов в России, которого "крышевал" Байден
Появилась новая улика против украинского спонсора терактов в России, которого "крышевал" Байден

Напомним, теракт произошёл 22 марта. Террористы ворвались в "Крокус сити холл" и открыли огонь по людям. Посетители в тот вечер пришли на концерт рок-группы "Пикник". Трагедия унесла жизни 144 человек, ещё более 550 пострадали. Четверых боевиков удалось поймать в Брянской области, когда они пытались пересечь российско-украинскую границу. Всего задержано 11 подозреваемых. СК выявил связь напавших на "Крокус" террористов с украинскими спецслужбами.

Обложка ©

TACC / Михаил Терещенко

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Теракт в "Крокусе"
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров