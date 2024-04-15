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15 апреля, 18:01

Пугачёва воскресила свой канал на YouTube к 75-летнему юбилею

Пугачёва в день 75-летнего юбилея стала активно вести свой YouTube-канал

Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Певица Алла Пугачёва в свой юбилей стала активно вести YouTube-канал. Если за три года там было опубликовано всего три видео, то в день 75-летия народная артистка СССР выложила сразу 14 роликов.

Всего на канале размещено 17 клипов певицы на её известные песни. Среди них — "Сильная женщина", "Настоящий полковник", "Осенний поцелуй". Кстати, там опубликована и новая композиция Примадонны под названием "Я плачу", автором которой стал певец Леонид Агутин. Подписчиков пока немного — менее 38 тысяч. При этом на завтра Пугачёва анонсировала трансляцию песни "Позови меня с собой" в улучшенном качестве. Подлинность канала подтвердила дочь артистки Кристина Орбакайте в своих соцсетях.

Напомним, после начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва с семьёй переехала в Израиль. Свою новую жизнь Примадонна, не стесняясь, называет "голожопингом". Всё это время она редко высказывалась о политике, однако недавно разразилась откровениями о том, что "нормальные люди не собираются возвращаться в Россию". Life.ru также писал, что Пугачёва выпустила новый альбом "P.S." после перерыва в 16 лет и презентовала новую песню о расставании.

Осталась одна: Планы Пугачёвой на свой 75-летний юбилей оказались разрушены
Осталась одна: Планы Пугачёвой на свой 75-летний юбилей оказались разрушены
Наталья Исакова
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