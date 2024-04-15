Пугачёва воскресила свой канал на YouTube к 75-летнему юбилею

Певица Алла Пугачёва в свой юбилей стала активно вести YouTube-канал. Если за три года там было опубликовано всего три видео, то в день 75-летия народная артистка СССР выложила сразу 14 роликов.

Всего на канале размещено 17 клипов певицы на её известные песни. Среди них — "Сильная женщина", "Настоящий полковник", "Осенний поцелуй". Кстати, там опубликована и новая композиция Примадонны под названием "Я плачу", автором которой стал певец Леонид Агутин. Подписчиков пока немного — менее 38 тысяч. При этом на завтра Пугачёва анонсировала трансляцию песни "Позови меня с собой" в улучшенном качестве. Подлинность канала подтвердила дочь артистки Кристина Орбакайте в своих соцсетях.