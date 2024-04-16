Иноагент Кураев* сообщил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане

Иноагент Андрей Кураев* сообщил, что патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил его в сане и включил в число клириков. Об этом он заявил в телеграм-канале, опубликовав томос (церковный указ).

"Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. <…> Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", — сказано в указе.