Иноагент Кураев* сообщил, что Константинопольская церковь восстановила его в сане
Андрей Кураев* сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью
Андрей Кураев* сообщил о восстановлении его в сане Константинопольской церковью. Обложка © ТАСС / Павел Смертин
Иноагент Андрей Кураев* сообщил, что патриарх Константинопольский Варфоломей восстановил его в сане и включил в число клириков. Об этом он заявил в телеграм-канале, опубликовав томос (церковный указ).
"Мы отпускаем и освобождаем вас от наказания в виде лишения священства и восстанавливаем вас в статусе священнослужителя и в том сане, что был у вас ранее. <…> Мы включаем вас в число наших святых клириков под нашим омофором", — сказано в указе.
Напомним, что в апреле 2020 года патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Кураева* из-за оскорбления памяти настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина. Позже церковный суд лишил Кураева сана, но с отсрочкой, чтобы у него было время "для переосмысления своей позиции", однако Кураев* этой возможностью не воспользовался и в апреле 2023 года был лишён сана. Экс-протодиакон РПЦ уехал из России в Чехию в ноябре прошлого года, спустя месяц он был объявлен иноагентом.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.