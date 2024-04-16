Патрушев подтвердил связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Следствию удалось подтвердить связь непосредственных участников террористической атаки на красногорский "Крокус сити холл" с украинскими националистами, сейчас ведомство занимается процессуальным закреплением выявленных связей. Об этом сообщил секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев во время заседания по безопасности в северо-западной части России, которое проходит в Архангельске.

"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами. <...> Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного, кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", — приводит его слова ТАСС.