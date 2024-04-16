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16 апреля, 10:58

Патрушев подтвердил связь террористов из "Крокуса" с украинскими националистами

Следствию удалось подтвердить связь непосредственных участников террористической атаки на красногорский "Крокус сити холл" с украинскими националистами, сейчас ведомство занимается процессуальным закреплением выявленных связей. Об этом сообщил секретарь Совбеза Российской Федерации Николай Патрушев во время заседания по безопасности в северо-западной части России, которое проходит в Архангельске.

"В ходе расследования подтверждена и процессуально закрепляется связь непосредственных исполнителей этого теракта с украинскими националистами. <...> Исполнители, пособники, организаторы этого чудовищного, кровавого теракта, иные аффилированные лица, где бы они ни прятались и как бы ни пытались запутать следы преступления, понесут заслуженное наказание", приводит его слова ТАСС.

Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Последний фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Напомним, теракт в "Крокусе" произошёл 22 марта. Четверо вооружённых боевиков ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, собравшимся на выступление группы "Пикник". Жертвами трагедии стали 144 человека, а пострадали свыше 550. Бежавших террористов удалось захватить в Брянской области до того, как они пересекли границу с Украиной, к которой стремились. Ранее в Следственном комитете заявили о выявленной связи нападавших на концертный зал со спецслужбами Украины.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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